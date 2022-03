Tausende Ukraine-Flüchtlinge in brandenburgischen Kommunen

Ukrainische Flüchtlinge kommen in Brandenburg an.

Potsdam. In Brandenburgs Kommunen sind inzwischen mehr als 4700 Menschen aus der Ukraine untergebracht. Das ergab eine Abfrage des Sozialministeriums. Einige Kreise fehlten aber noch bei der Auswertung, teilte das Ressort am Dienstag mit. Die Geflüchteten lebten in kommunalen oder auch in privaten Unterkünften. Das Ministerium geht jedoch davon aus, dass es weit mehr Menschen sind, denn sie müssen sich nicht bei den Sozialämtern melden.

In der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt wurden insgesamt 2374 Menschen registriert, davon allein 203 am Montag. Bei den genannten Zahlen sind Überschneidungen möglich, wenn Geflüchtete erst in Eisenhüttenstadt ankommen und dann weiter in die Landkreise fahren.

© dpa-infocom, dpa:220315-99-527980/2