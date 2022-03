Friedensprotest Greenpeace-Aktion vor der Erdöl-Raffinerie in Schwedt

Schwedt. Mit einer Aktion vor der Erdölraffinerie in Schwedt (Uckermark) hat die Umweltschutzorganisation Greenpeace gegen Ölimporte aus Russland protestiert. Etwa 40 Aktivistinnen und Aktivisten blockierten seit dem frühen Dienstagmorgen für Stunden den Haupteingang des Werks. Von einem Dach wurde ein Banner mit der Aufschrift "Peace not Oil" entrollt. Vier Umweltschützer machten sich an Schienenanlagen fest, auf denen Diesel und Benzin nach Berlin und Brandenburg gefahren wird. "Mit diesem Öl finanziert Putin seinen Krieg und damit finanziert Deutschland diesen Krieg mit", sagte Greenpeace-Aktivistin Marion Tiemann der Deutschen Presse-Agentur zur Aktion. Welche Auswirkungen die Blockade für die Produktion hat, war zunächst unklar.

Die Aktivistinnen und Aktivisten verteilten nach eigenen Angaben Informationsblätter an Beschäftigte, die zur Arbeit wollten. "Wir haben ihnen gesagt, dass sich unser Protest nicht gegen sie richtet, sondern dass die Bundesregierung für einen Importstopp sorgen muss", berichtete Tiemann. Die Frage nach Öl müsse sowieso gestellt werden, denn auch Russlands Präsident könnte den Ölhahn zudrehen.

Der russische Energiekonzern Rosneft hatte im vergangenen Jahr einen Großteil der Raffinerie übernommen. Mehr als 1100 Menschen arbeiten dort. Dort endet die Pipeline "Freundschaft" aus Russland, über die Deutschland nach Angaben der Raffinerie zu 25 Prozent mit Rohöl versorgt wird. Rosneft ist der größte russische Ölproduzent.

Die Raffinerie in der Uckermark verarbeitet nach eigenen Angaben jährlich zwölf Millionen Tonnen Rohöl und gehört damit zu den größten Verarbeitungsstandorten in Deutschland. 90 Prozent der Versorgung mit Benzin, Kerosin, Diesel und Heizöl in Berlin und Brandenburg wird hier sichergestellt. Das bedeutet auch: Neun von zehn Autos fahren mit Kraftstoff aus Schwedt.