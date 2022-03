Corona-Beschränkungen: Brandenburger Landesregierung berät

Potsdam. Die Brandenburger Landesregierung will am Dienstag über die Eckpunkte einer neuen Corona-Verordnung beraten. Diese soll Ende der Woche auf Grundlage des neuen bundesweit geltenden Infektionsschutzgesetzes beschlossen werden. Ein Entwurf aus der Landesregierung sieht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vor, wegen der weiter hohen Zahl der Corona-Neuinfektionen die gültigen Beschränkungen zunächst beizubehalten.

Dagegen gibt es jedoch Widerstand von der Union in der rot-schwarz-grünen Kenia-Koalition. CDU-Fraktionschef Jan Redmann hatte am Montag gefordert, die Maskenpflicht in den Schulen sowie die 3G-Regel für Gastronomie und Hotels zu streichen, die nur Geimpften, Genesenen oder aktuell negativ Getesteten Zutritt gewährt. Die Lage auf den Intensivstationen der Krankenhäuser sei beherrschbar, sagte Redmann zur Begründung.

© dpa-infocom, dpa:220314-99-519684/2