Bisher geringe Zahl von Ukraine-Flüchtlingen in Brandenburg

Geflüchtete aus der Ukraine treffen am Grenzübergang in Medyka im Südosten Polens ein.

Eisenhüttenstadt/Frankfurt (Oder) (dpa/bb) - Die Zahl der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Brandenburg ist bisher noch eher gering - wächst aber. An der deutschen Grenze zu Polen sei auf Brandenburger Gebiet bisher eine Zahl im unteren zweistelligen Bereich festgestellt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Berlin/Brandenburg am Samstag. Brandenburg hat die längste Grenze aller Bundesländer zu Polen.

Die Erstaufnahmeeinrichtung Brandenburgs in Eisenhüttenstadt nahm bis zum Samstagnachmittag nach eigenen Angaben acht Geflüchtete auf. Darunter war eine Familie, die per Auto aus der Ukraine kam, eine Frau mit Kind und eine Frau, die privat in Deutschland war, aber derzeit nicht zurückkehren kann. Weitere 30 bis 40 Geflüchtete seien noch unterwegs.

"Wir sind auf jeden Fall vorbereitet - sollte sich das häufen, können wir alle unterbringen", sagte der Leiter der Zentralen Ausländerbehörde, Olaf Jansen, der Deutschen Presse-Agentur. "Wir bringen sie erstmal unter." Mit einem biometrischen Reisepass könnten die Geflüchteten visumfrei 90 Tage bleiben. Wenn nicht, könne ein Visum unproblematisch erteilt werden.

Mit den Geflüchteten soll nach Angaben des Leiters gesprochen werden, ob sie vorübergehend bleiben wollten und zum Beispiel zu Verwandten, Freunden oder Bekannten weiterreisen oder Asyl beantragen möchten. Die ukrainische Gemeinschaft sei allerdings in Deutschland nicht so groß wie in einigen anderen europäischen Ländern. Eine Frau habe bereits den Wunsch nach Asyl geäußert, sagte Jansen.

Brandenburg bereitet sich nach Angaben von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) auf die Ankunft von mindestens 10.000 Flüchtlingen aus der Ukraine vor. Bund und Länder gehen in einem Szenario von rund 400.000 Geflüchteten für Deutschland aus. Die Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt hält an diesem Wochenende nach Angaben des Innenministeriums 800 Plätze frei.

Russland war am Donnerstag in die Ukraine einmarschiert. Seitdem sind viele Menschen aus der Ukraine auf dem Weg nach Polen. Es wird erwartet, dass viele Ukrainer auf Brandenburger Seite in Frankfurt (Oder) ankommen - ob per Auto oder Zug. In der polnischen Nachbarstadt Słubice wurden am Samstag private Spenden für eine Hilfslieferung für die Ukraine in einen Kleintransporter geladen.

