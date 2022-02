Knapp drei Prozent der Schüler positiv auf Corona getestet

Potsdam. In Brandenburg ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit positivem Corona-Test weiter gesunken. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Freitag waren es zuletzt rund 8295 und somit unter drei Prozent - in der Woche vor den Ferien dagegen vier Prozent.

Sieben Lerngruppen gingen in Quarantäne, in der Vorwoche waren es zwölf und vor den Ferien 51. Laut Ministerium wurden 902 Lehrkräfte positiv getestet (3,64 Prozent); in der Vorwoche 983.

1137 Lehrkräfte sind derzeit in Quarantäne, in der Vorwoche waren es 1242, vor den Ferien hatten sich 4,6 Prozent in häusliche Isolation begeben.

Die Hospitalisierungsinzidenz betrug bei Kindern im Alter von 5 bis 14 Jahren 5,6 wie in der Vorwoche. Sie gibt an, wie viele Covid-Kranke je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen ins Krankenhaus gekommen sind.

In Brandenburg gibt es rund 298.000 Schülerinnen und Schüler sowie etwa 25.000 Lehrkräfte an 923 Schulen.

