Landkreise erweitern Pufferzonen zur Schweinepest-Bekämpfung

Herzberg/Lübben. Im Landkreis Elbe-Elster ist die Pufferzone zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest erweitert worden. Hintergrund seien bestätigte Fälle im angrenzenden Sachsen, teilte der Landkreis am Freitag mit. Die bereits bestehende Pufferzone wurde um die Gemeinden Hirschfeld, Gröden und Schraden erweitert.

Auch im Landkreis Oberspreewald-Lausitz wird die Zone ab Samstag ausgeweitet. Nun werden die Gemeinden Tettau, Frauendorf, Ruhland und Guteborn einbezogen. Bislang waren nur die Gemeinden Hohenbocka, Grünewald, Hermsdorf, Kroppen, Ortrand, Großkmehlen und Lindenau, sowie die Gemarkungen Hosena, Großkoschen, Kleinkoschen und Sedlitz der Gemeinde Senftenberg und die Gemarkung Lieske der Gemeinde Neu-Seeland betroffen.

In der Pufferzone sind Schweine nun so zu halten, dass sie nicht mit Wildschweinen in Berührung kommen können. Die Afrikanische Schweinepest ist eine für Wild- und Hausschweine tödliche Seuche. In Brandenburg wurde am 10. September 2020 der erste Fall in Deutschland bei einem Wildschwein nachgewiesen.

