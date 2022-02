Mehr Covid-Patienten in Brandenburger Kliniken

Potsdam. In Brandenburg hat die Zahl der neu aufgenommenen Covid-Patienten in Krankenhäusern innerhalb einer Woche zugenommen. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz lag am Freitag nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Potsdam bei 4,0. Am Vortag betrug sie 3,67. Die Warnampel steht in diesem Bereich auf Gelb. Der Anteil der Belegung von Intensivbetten mit Covid-Patienten in den Kliniken betrug mit Stand Donnerstag landesweit 10,4 Prozent und damit etwas weniger als am Vortag (11,2 Prozent). 515 Menschen werden derzeit mit einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon liegen 77 Patienten auf Intensivstationen, hiervon müssen mit Stand Donnerstag 54 beatmet werden.

67,5 Prozent der Bevölkerung im Land ist nach Daten des Robert Koch-Instituts vollständig geimpft. Darüber hinaus haben 47,2 Prozent mit Stand Donnerstag eine Auffrischimpfung erhalten.

© dpa-infocom, dpa:220204-99-975706/2