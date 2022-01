Wetter in Berlin und Brandenburg: Schneeregen, Glätte und stürmische Böen

Berliner und Brandenburger müssen sich in dieser Woche auf Schneeregen sowie Schneematsch in der Region einstellen.

Berlin/Potsdam. Mit gebietsweise Schneeregen sowie Schneematsch und glatten Straßen startet die Woche in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam am Montag mitteilte, muss auch am Dienstag und Mittwoch immer wieder mit Regen und Schneeregen gerechnet werden. Dabei bleibe es relativ mild und es werde wieder windig. Nachts muss mit leichtem Frost gerechnet werden.

Die Temperaturen erreichen am Montag etwa drei und am Dienstag vier Grad. Für Mittwoch werden zwischen vier und acht Grad vorhergesagt. Am Dienstag und Mittwoch können stürmische Böen Windstärke acht erreichen.

Die Vorhersage des DWD im Detail

Dienstag, 1. Februar 2022: Am Dienstag bedeckt und zunächst nur örtlich Regen oder Schneeregen, im Tagesverlauf verbreitet aufkommender Regen, teils länger anhaltend. Dann besonders im Osten Brandenburgs teils auch Schneeregen oder nasser Schneefall, lokal und vorübergehend Glätte. Höchsttemperatur um 4 Grad. Zunehmend mäßiger, teils frischer Südwest- bis Westwind. Ab dem Mittag mit Windböen bis 60 km/h (Bft 7). In der Nacht zum Mittwoch viele Wolken und zeitweise Regen-, Schneeregen- oder Graupelschauer. Tiefsttemperatur 4 bis 1 Grad. Mäßiger bis frischer West- bis Nordwestwind mit Windböen, vereinzelt stürmische Böen (Bft 8).

Mittwoch, 2. Februar 2022: Am Mittwoch wechselnd bewölkt und zeitweise Regen-, Schneeregen- oder Graupelschauer, am Nachmittag und Abend allmählich abnehmende Schauerneigung. Höchstwerte 4 bis 8 Grad. Mäßiger bis frischer Nordwestwind, verbreitet Windböen (Bft 7), teils stürmische Böen (Bft 8). Am Abend Windabnahme. In der Nacht zum Donnerstag erst wolkig bis gering bewölkt, im Verlauf von Westen zunehmend stark bewölkt. Vereinzelt Regen- oder Schneeregenschauer. Tiefsttemperatur +2 bis -1 Grad, örtlich Glätte. Mäßiger Wind aus West bis Nordwest, im Nachtverlauf nachlassend und auf Südwest drehend.

Donnerstag, 3. Februar 2022: Am Donnerstag überwiegend bedeckt und ab dem späten Vormittag gebietsweise leichter Regen, von der Elster bis zur Niederlausitz nur geringe Niederschlagsneigung. Höchsttemperatur 5 bis 7 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwest- bis Südwind. In der Nacht zum Freitag bedeckt und gebietsweise etwas Regen oder Sprühregen. Tiefstwerte 5 bis 3 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind.