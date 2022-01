Landesregierung hält Wasserförderung um Tesla für sicher

Potsdam/Grünheide. Die Brandenburger Regierung sieht das Trinkwasser in der Region um die Tesla-Fabrik in Grünheide anders als der zuständige Wasserverband Strausberg-Erkner nicht in Gefahr. Dabei geht es um die Frage, wie eine Klage von Umweltverbänden gegen das Landesamt für Umwelt ausgeht, die sich um die Wasserförderung aus einem Wasserwerk dreht, von der auch Tesla betroffen ist. „Die Landesregierung sieht die Trinkwasserversorgung von 170 000 Menschen im Einzugsgebiet des WSE (Wasserverband Strausberg-Erkner) und der Wasserversorgung von Tesla als nicht gefährdet an“, sagte Umweltminister Axel Vogel (Grüne) im Landtag in Potsdam.

Die Grüne Liga und der Naturschutzbund Brandenburg haben wegen der Bewilligung für eine höhere Wasserentnahme in dem Wasserwerk Eggersdorf von 2020 gegen das Landesamt für Umwelt geklagt. Aus ihrer Sicht fehlen unter anderem umweltrechtliche Prüfungen.

Der WSE hatte davor gewarnt, dass dem Verband rund 4 Millionen Kubikmeter Grundwasser für die Entnahme fehlten, wenn die Wassergenehmigung für das Werk in Eggersdorf durch das Handeln der Landesbehörde infrage stehe. „Damit wird die öffentliche Trinkwasserversorgung für 170 000 Menschen im Verbandsgebiet gefährdet.“

Klage gegen nachträgliche Erhöhung der Wassermenge

Die Klage der Umweltverbände richte sich gegen die Erhöhung der genehmigten Wasserentnahmemengen am Wasserwerk Eggersdorf in Höhe von 1,2 Millionen Kubikmeter im Jahr, nicht gegen den ursprünglichen Bescheid von 1976 für rund 2,5 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr, sagte Vogel.

Der Landesgeschäftsführer der Grünen Liga Brandenburg, Michael Ganschow, verwies darauf, dass die Genehmigung von 1976 versehentlich einem anderen Wasserwerk zugeordnet war. Das hatte das Land bereits eingeräumt. Hauptschwerpunkt der Klage sei die Erhöhung der Wassermenge, die erst nach der öffentlichen Auslegung der Pläne erfolgt sei, sagte Ganschow.

Nach Angaben des Verwaltungsgerichts Frankfurt (Oder) geht es bei der Klage bisher um die komplette Genehmigung für die Wasserförderung. „Der bisher in den Schriftsätzen angekündigte Antrag richtet sich gegen die gesamte wasserrechtliche Bewilligung vom 28. Februar 2020“, teilte ein Sprecher mit. Letztlich komme es aber auf den Antrag an, der in der mündlichen Verhandlung gestellt werde. Sie ist für den 11. Februar vorgesehen.

Es werden schon Autos zu Testzwecken produziert

Der US-Elektroautobauer hat in Grünheide bei Berlin eine Autofabrik gebaut, die schon zu Testzwecken Fahrzeuge produziert. Die abschließende Genehmigung des Landes Brandenburg fehlt aber noch. Brandenburg leidet unter Trockenheit, in Sommermonaten drohen in einigen Gebieten Einschränkungen für die Wassernutzung. Tesla-Chef Elon Musk hatte Bedenken wegen Wassermangels zurückgewiesen.

„Wir haben nicht unbegrenzt Wasser zur Verfügung“, sagte Minister Vogel. Dazu komme, dass Berlin immer mehr Wasser brauche. Er forderte einen Generalplan für die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung beider Länder.

Freie Wähler warnen vor "Verkehrsinfarkt"

Um den zu erwartenden Verkehr in der Region geht es den Freien Wählern. Der Pendlerverkehr per Auto zur Tesla-Fabrik in Brandenburg wird nach ihrer Ansicht zu einem "Verkehrsinfarkt" in der Umgebung führen. Der Abgeordnete Philip Zeschmann warnte am Mittwoch im Landtag davor, dass in der Stadt Erkner im Landkreis Oder-Spree dann "gar nichts mehr" gehen werde. Seine Fraktion fordert eine Ortsumgehung von Neu Zittau mit Verbindung zur Autobahn 10 an der Anschlussstelle Freienbrink, was die Landtagsmehrheit ablehnte.

Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) verwies auf den bereits vorgesehenen Ausbau von Straßen um die Tesla-Fabrik. Die Maßnahmen würden umgesetzt, die notwendig seien, sagte Beermann. Geplant ist unter anderem ein vierspuriger Ausbau der Landesstraße L38 südlich des Werksgeländes. Eine Umgehungsstraße für Neu Zittau und neue Anschlussstellen hält er dagegen nicht für sinvoll. Beermann begründete dies damit, dass die neuen Verbindungen zu einer zusätzlichen Belastung der bereits vorhandenen Straßen führen würden.

