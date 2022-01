In Brandenburg an der Havel kam es zu einem großflächigen Stromausfall, der Katastrophenschutz warnte. Die Stadt gab Entwarnung.

In Brandenburg an der Havel kommt es zu einem großflächigen Stromausfall.

Katastrophenschutz warnte Stromausfall in Brandenburg an der Havel

Brandenburg an der Havel. In Brandenburg an der Havel ist es am Freitagvormittag zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Brandenburger Katastrophenschutz und Feuerwehr teilten in einer Gefahreninformation mit, dass aus diesem Grund möglicherweise Festnetztelefone nicht funktionsfähig seien.

Bei Twitter meldete die Stadt kurz nach den ersten Warnungen, dass es aufgrund eines Brandes in einem Trafohäuschen in der ehemaligen Rolandkaserne einen temporären und lokal begrenzten Stromausfall gegeben habe.

Die Techniker der Stadtwerke seien bereits vor Ort und würden die Kabel umklemmen, sodass die Stromversorgung demnächst wieder sichergestellt werde.

⚠️ Aufgrund eines Brandes in einem Trafohäuschen in der ehemaligen Rolandkaserne gab es einen temporären und lokal begrenzten Stromausfall.

Die Techniker der Stadtwerke sind bereits vor Ort und klemmen die Kabel um, sodass die Stromversorgung gleich wieder sichergestellt ist. ⚠️ — Stadt Brandenburg an der Havel (@Stadt_BRB) January 14, 2022