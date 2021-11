Glienicke/Nordbahn: Gasexplosion zerstört Einfamilienhaus

Glienicke/Nordbahn. Bei einer Gasexplosion ist ein Einfamilienhaus in Glienicke/Nordbahn (Oberhavel) am Montagabend völlig zerstört worden. Die Bewohner konnten sich ins Freie retten und blieben bei dem Unglück am Montagabend unverletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Da aus den stark beschädigten Leitungen weiterhin Gas ausströmte, drohte in den späten Abendstunden zunächst weiter Explosionsgefahr. Die Feuerwehr richtete vorübergehend einen Sperrkreis ein, der den Umkreis des Hauses bis zum Eintreffen von Experten sichern sollte.

Am Morgen deutet nahezu nichts auf eine Gas-Explosion hin, durch die ein halbes Einfamilienhaus zerstört wurde. Nach der Explosion am Montagabend musste das Gebiet rund um die Paul-Singer-Straße in Glienicke/Nordbahn abgesperrt werden, diese Sperrung ist aufgehoben. Kriminalpolizei ist vor Ort, macht Fotos von dem Haus und der Straße. Eine Absperrung vor dem Haus macht deutlich, wo es passiert ist, von der Straße aus erkennt man kaum etwas. Valeria Eisenbart spaziert am Dienstagmorgen mit ihrem Hund die Straße entlang. "Das war ein ultralauter Knall", erinnert sich die Anwohnerin, die in einer Nebenstraße wohnt. Freunde in drei Kilometern Entfernung hätten das gehört, sagt sie. Sie musste zwar nicht aus dem Haus, das Gas wurde aber vorsorglich abgestellt. "Ein mulmiges Gefühl hat man da schon. Hier waren unglaublich viele Feuerwehrwagen."Sie will mitbekommen haben, dass in dem Haus renoviert wurde, am Montagmorgen soll an der Gasleitung gearbeitet worden sein. "Das ist das, was man hier so erzählt", sagt Valeria Eisenbart.