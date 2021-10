Tesla in Grünheide: Tausende dürfen sich auf der Baustelle umsehen

Bei einem Fest will der E-Autobauer Einblick in seine neue Fabrik gewähren. Nicht alle Interessenten dürfen dabei sein.

Auf dem Gelände des Tesla-Werks in Grünheide lädt der US-Autobauer am Sonnabend zur „Gigafactory Berlin-Brandenburg County Fair“.

Grünheide. Einen Großteil der Menschen, die sich für das Fest des US-Autobauers Tesla am Sonnabend in Grünheide (Landkreis Oder-Spree) interessierten, wurden am Donnerstagmittag enttäuscht. Etwa gegen halb eins flatterte die Absage-Mail in das Postfach vieler Interessenten: „Leider hat die Zahl der Bewerber die Kapazitäten für die Veranstaltung stark überschritten“, hieß es darin. Was die glücklichen Besucher mit einem gültigen Ticket am Sonnabend bei der „Gigafactory Berlin-Brandenburg County Fair“ genau erwartet, hütet Tesla wie ein Staatsgeheimnis. Was bisher bekannt ist:

Wie viele Besucher erwartet Tesla?

Tesla hat eine Ausnahmegenehmigung für das Fest beantragt. 9000 Besucher dürfen sich demnach gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten. Über den Tag verteilt, bedeutet das, dass allerdings mit weitaus mehr Gästen zu rechnen ist. Laut dem Online-Portal „Tesla-Mag“ werde mit bis zu 27.000 Besuchern geplant. Um einen Platz beworben haben sich dem Magazin zufolge jedoch deutlich mehr Interessenten. Rund 1,6 Millionen Menschen sollen sich vorab für die Ticket-Vergabe registriert haben. Ein Tesla-Sprecher ließ mehrere Anfragen der Morgenpost dazu unbeantwortet. Für diejenigen, die eine Karte ergattern konnten, könnte es am Sonnabend früh losgehen. Von 10 Uhr bis einschließlich 19 Uhr will Tesla auf dem Fabrikgelände in Grünheide Besucher begrüßen. „Bands und DJs werden die Party jedoch noch länger am Laufen halten“, heißt es dazu auf der Internetseite des Festes.

Kommt man auch ohne Ticket auf das Gelände?

Das dürfte schwierig werden. Allerdings haben in diversen Foren Tesla-Fans bereits angekündigt, auch ohne Einlasskarte zur Gigafactory pilgern zu wollen. Interessenten, die leer ausgegangen waren, reagierten zunächst enttäuscht. Daniel H. aus Berlin sagte, er habe zu den ersten Anmeldern gehört. „Das entsprechende Formular hatte ich Ende September keine drei Sekunde nach Erhalt auf meinem Smartphone ausgefüllt. Gerade deshalb hatte ich mir Chancen ausgerechnet, zumal Berliner ja auch bevorzugt werden sollten“, so H. weiter. Jetzt nur Zaungast sein zu können, ärgere ihn sehr. Tesla hatte bei dem Start der Anmeldung angekündigt, Interessenten aus den PLZ-Gebieten Brandenburg und Berlin bei der Vergabe bevorzugen zu wollen. Es solle gewissermaßen ein richtiges Nachbarschaftsfest werden.

Ein Riesenrad steht auf dem Baugelände der Tesla Gigafactory östlich von Berlin.

Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Warum gibt es überhaupt einen Tag der offenen Tür?

Tesla will mit dem Fest auch ein Stückweit die Kritiker besänftigen. Der US-Autobauer hatte die öffentliche Aufmerksamkeit und auch den Widerspruch gegen das Bauvorhaben zunächst offenbar unterschätzt. Wegen der Rodung von 90 Hektar Kiefernwald gab es Widerspruch, ebenso mit Blick auf den befürchteten hohen Wasserverbrauch bei der Autoproduktion. Auch mögliche Störfälle, der Lieferverkehr, die Pendler und die Luftverschmutzung machen Anwohnern Sorgen. Die letzte Genehmigung für das Gesamtprojekt fehlt inzwischen immer noch, bis Mitte Oktober dauert eine neue Erörterung von Hunderten von Einwänden. Tesla will mit der „County Fair“ nun wohl für etwas mehr Transparenz sorgen, Einblick in die gebauten Hallen gewähren und der Nachbarschaft die Hand reichen.

Was erwartet die Besucher?

Das ist nicht ganz klar. Vermutlich wird der Autobauer die Besucher durch einen Teils des neuen Werks führen. Fotoaufnahmen sind gestattet, allerdings nur für private Zwecke. Auch Musik vor Ort soll es geben. Für die Verpflegung ist ebenfalls gesorgt. „Wir haben jede Menge leckeres Essen, natürlich auch vegan/vegetarisch, und Getränke für Sie“, heißt es auf der Internetseite des Events.

Wie kommt man hin?

Tesla empfiehlt die Anreise mit der Bahn. Vom Bahnhof „Fangschleuse“ soll es einen kostenlosen Shuttlebus zum Veranstaltungsgelände geben. Eine Anreise mit der Bahn wird auch von der Polizei empfohlen. Die Polizeidirektion Ost in Brandenburg teilte am Donnerstag mit, dass durch den Veranstalter aber auch Parkflächen ausgewiesen werden für diejenigen, die mit dem Auto anreisen wollen. „Auf keinen Fall sollte zu Fuß von den Parkflächen zum Veranstaltungsgelände gelaufen werden, um unter Berücksichtigung des hohen Verkehrsaufkommens Gefahren für die Gäste zu minimieren“, sagte ein Polizei-Sprecher. Die örtlich zuständige Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) wird am Sonnabend bei der Steuerung der Verkehrsströme durch die Verkehrspolizei, die Autobahnpolizei, Polizeimotorräder und auch den Polizeihubschrauber unterstützt, hieß es weiter.

Kommt Tesla-Chef Elon Musk?

Ja. Der illustre E-Auto-Pionier hatte vor ein paar Wochen via Kurznachrichtendienst Twitter sein Kommen angekündigt. Wann genau Musk auf dem Gelände in Grünheide sein soll, ist nicht bekannt.

Wann soll die Fabrik ihre Produktion aufnehmen?

Das ist wegen der weiter ausstehenden abschließenden Genehmigung weiterhin unklar. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erklärte jüngst, er halte es für möglich, dass die Entscheidung über die Genehmigung noch in diesem Jahr kommen werde. Durch das Werk rechnet Woidke auch mit weiteren Investitionen in der Region – etwa durch Zulieferer von Tesla. Der Autobauer hat vor bis zu 500.000 E-Fahrzeuge pro Jahr in der Gigafactory in Grünheide zu bauen. Grünheides Bürgermeister Arne Christiani (parteilos) geht von 3000 Mitarbeitern zum Produktionsstart aus und 12.000 bei Volllast der Anlagen. Eine Batteriefabrik befindet sich derzeit noch im Bau.