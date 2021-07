Autobahn A10: Vollsperrung ab Donnerstag

Berlin. Beim Ausbau der Autobahn A10 (nördlicher Berliner Ring) kommt es ab Donnerstag zur Sperrung in beiden Richtungen. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte, erfolgt die Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Birkenwerder und Mühlenbeck. Der Sperrung beginnt am Donnerstag, 22. Juli 2021, 22 Uhr, und endet am Freitag, 23. Juli 2021 um 5 Uhr. Grund ist ein Rückbau des Traggerüstes an einem Brückenbauwerk. Es wird eine beschilderte Umleitungsstrecke eingerichtet.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Hamburg wird an der Anschlussstelle Mühlenbeck abgeleitet und über Summt, L211, Lehnitz, K6504 und Borgsdorf zur Anschlussstelle Birkenwerder geführt.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Frankfurt/Oder wird an der Anschlussstelle Birkenwerder abgeleitet und über die B96, B96A, Bergfelde, Schönfließ, L30 und Mühlenbeck zur Anschlussstelle Mühlenbeck geführt.