Polizei Testlauf: Acht Tasereinsätze in vier Monaten in Brandenburg

Potsdam/Finsterwalde. Insgesamt acht mal kamen Taser in Brandenburg bislang zum Einsatz. In sechs Fällen drohten Polizisten damit, in zwei Fällen drückten sie tatsächlich ab. Das gab die Behördenleitung in Potsdam knapp drei Monate nach dem Start des auf mehr als ein Jahr angelegten Pilotprojekts bekannt.

„Die grundsätzlich positive Erwartung bestätigt sich“, sagte Polizeipräsident Oliver Stepien, der als jahrelanger Chef der Berliner Spezialeinheiten die Taser bei der Hauptstadtpolizei nach vorherigem Testlauf bereits einführte. Seit Anfang März tragen nun auch 76 Beamte der Inspektion Elbe-Elster testweise ein sogenanntes Distanzelektroimpulsgerät (DEIG), seit knapp vier Wochen auch die dritte Einsatzhundertschaft in Cottbus.

Die kleinen Geräte verschießen zwei Pfeile mit einer Geschwindigkeit von 180 Kilometern pro Stunde. Die bleiben über 7,6 Meter lange Drähte mit der Waffe verbunden und leiten Strom in den Körper des Getroffenen, sodass seine Muskeln für fünf Sekunden insgesamt 22-mal pro Sekunde kontrahieren. Das sei sehr schmerzhaft, sagte Oberkommissar Chris Bläsner. „Der Getroffene verkrampft, fällt um – er friert quasi ein.“ Bläsner muss es wissen, denn er hat es an sich selbst testen lassen. „Noch einmal würde ich es nicht machen. Wir zielen auf die Bauchgegend, den Rippenbogen oder den Oberschenkel, möglichst weit weg vom Herzen.“ Hals, Kopf und Genitalien seien tabu.

Stepien: Taser schließen Lücke zwischen Pfefferspray und Waffe

Das DEIG soll Polizisten und Bürger vor aggressiven Tätern schützen und Festnahmen sicherstellen. Es „schließt die Lücke zwischen Pfefferspray und Schusswaffe“, sagte Präsident Stepien. Eine Kugel abzufeuern, sei oft zu gefährlich während Spray bei Menschen unter Alkohol- und Drogeneinfluss mitunter nicht wirken würde.

Die beiden Fälle, bei denen ein Taser in Brandenburg bereits eingesetzt wurde, betrafen beide dieselbe Person. Wenige Tage nach Beginn des Tests hatte ein 46-Jähriger stark alkoholisiert in Sonnewalde randaliert und Menschen beschimpft. Den Polizeibeamten drohte der ehemalige Boxer Gewalt an. Sechs Wochen später wiederholte sich das Szenario an einer Tankstelle, sodass der bereits vorbestrafte Gewalttäter erneut getasert wurde.

Taser haben aber nicht nur Befürworter. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisiert, dass die Waffe schlimmstenfalls einen Herzstillstand verursachen könne. Besonders gefährdet seien Menschen mit Herzrhythmusstörungen oder chronischen Atemwegserkrankungen sowie Drogenabhängige und psychisch Kranke.

In Brandenburg endet der Testlauf im Juni 2022 und soll dann im Innenministerium ausgewertet werden. Mit einer endgültigen Entscheidung über die Einführung rechnet Polizeipräsident Stepien dann Ende kommenden Jahres.