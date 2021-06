Brandenburger Polizei bekommt Extremismusbeauftragten

Potsdam. Bad Belzig Anfang Juni: Zwei Männer schikanieren einen stadtbekannten Obdachlosen, schubsen ihn und fordern ihn auf. „nach Hause“ zu gehen. Während der eine den 70-Jährigen mit dem Fuß über den Gehweg treibt, filmt der andere die Szenerie hörbar belustigt. Das Video tauchte kurz danach im Internet auf und sorgte für Empörung, denn die Männer sind Polizeibeamte.

Es sind Fälle wie dieser, die künftig auf dem Tisch von Andreas Wimmer landen sollen. Der 52 Jahre alte Polizeidirektor soll künftig Ansprechpartner für Extremismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit der Brandenburger Polizei werden. In seiner neu geschaffenen Position werde er zum einen ein offenes Ohr für Beamte haben, die „entsprechende Hinweise auf nicht adäquates Verhalten haben und nicht weiterkommen“, sagte Wimmer bei seiner Vorstellung am Donnerstag. Außerdem werde er Informationen sammeln und für die Polizeiführung analysieren, der er direkt unterstellt ist.

Wimmer soll dabei auch nach außen in Religionsgemeinschaften und Verbände wirken und damit das Vertrauen in die Polizei stärken oder gegebenenfalls wieder herstellen. Denn es seien Vorfälle wie etwa der Mord an George Floyd in den USA im Frühjahr 2020 oder rechtsextreme Chatgruppen innerhalb der Behörden, wie sie zuletzt in Berlin oder Frankfurt/Main festgestellt wurden, die „Ängste hervorrufen, stärken oder manifestieren“, sagte Polizeipräsident Oliver Stepien.

Rechtsextreme Tendenzen in Brandenburg laut Stepien „nur Einzelfälle“

Im Zusammenhang mit dem Verdacht auf Rechtsextremismus werden bei der Brandenburger Polizei derzeit keine strafrechtlichen Ermittlungen und fünf disziplinarrechtliche Verfahren geführt, hieß es am Donnerstag. Drei davon richten sich gegen Cottbusser Beamte im Zusammenhang mit einem rechtsextremen Graffito, das Ende 2019 an einer Mauer auftauchte.

Laut Stepien seien das allerdings nur Einzelfälle, rechtsextreme Strukturen gebe es bei der Brandenburger Polizei nicht. Jedoch müsse man hier schnellstmöglich eingreifen. „Es gilt auch, die gute Arbeit der Polizei davor zu schützen, dass sie durch das Handeln einzelner Weniger in Misskredit gebracht wird.“ Dazu solle auch der Cottbusser Wimmer, der seit 34 Jahren bei der Polizei ist und zuletzt in leitender Funktion bei der Direktion West arbeitete, beitragen.