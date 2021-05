Besuch in Grünheide Tesla-Chef Musk über Giga Berlin: „This place will rock“

Tesla-Chef Elons Musk hat erst Fans bei seinem Besuch auf der Baustelle in Grünheide verzückt und dann das bislang angestellte Personal der neuen Tesla-Fabrik gelobt: Musk schrieb am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, es gebe viele talentierte Leute bei Giga Berlin. Und weiter: „This place will rock“. Während seines Besuchs im neuen Werk des US-Elektroautobauers werde er mit dem Team vor Ort „alle Aspekte des Produktionssystems der nächsten Generation für das deutsche Model Y durchgehen“, schrieb er auf Twitter weiter.

Musk war am Sonntag auf dem Flughafen BER gelandet. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) twitterte wenig später, der Besuch sei „technischer Natur“. Weder mit ihm noch mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) seien Treffen vereinbart. Etwas überraschend traf Musk dann aber doch mit einem politischen Vertreter zusammen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) veröffentlichte am Montagabend auf seiner Instagram-Seite ein Foto von sich selbst im Gespräch mit Elon Musk auf der Tesla-Baustelle.

Musk appelliert auch an die Zulieferer und Lieferanten

Nach dem Bekanntwerden von Musks Besuch hatten sich auch einige Fans auf dem Gelände versammelt. Bilder zeigten Musk, wie er Autogramme gab und Bilder signierte. Am Rande des Besuchs äußerte sich der 49-Jährige auch zur Frage, wann das erste Auto vom Band rollen wird: „Hoffentlich Ende des Jahres. Es ist schwierig, das präzise vorherzusagen, denn man kann die Autos erst bauen, wenn alle Teile da sind“, sagte er den Fernsehsendern RTL und ntv. Am Dienstagnachmittag twitterte Musk noch: „Giga Berlin suppliers please accelerate!“. Die Lieferanten sollen also schneller werden.

Ursprünglich wollte Tesla im Juli mit der Herstellung des Kompakt-SUV Model Y in Brandenburg beginnen. Doch nun droht ein späterer Start: Der Antrag zur Genehmigung des Vorhabens muss laut Landesumweltamt erneut öffentlich ausgelegt werden, weil Tesla eine Batteriefabrik in den bisherigen Antrag einbeziehen will. Tesla hatte erst vor einigen Wochen das Genehmigungsverfahren rund um die Fabrik kritisiert und sich insbesondere unzufrieden damit gezeigt, dass es noch keinen Zeitplan für die Entscheidung über eine endgültige Genehmigung gebe.