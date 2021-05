Potsdam: Bombe wird entschärft - Sperrkreis eingerichtet

Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg liegt in der Nähe des Hauptbahnhofes. Rund 3000 Anwohner mussten den Sperrkreis verlassen.

Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird in Potsdam entschärft (Archivbild).

Blindgänger entdeckt Bombe wird in Potsdam entschärft

Potsdam. In der Potsdamer Innenstadt wird an diesem Mittwoch eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe entschärft. Seit 8 Uhr müssen rund 3000 Anwohner im Sperrkreis von etwa 800 Metern rund um den Fundort des Blindgängers an der Heinrich-Mann-Allee unweit des Hauptbahnhofs Häuser und Wohnungen verlassen.

Menschen, die sich dennoch unerlaubt in dem Radius aufhalten, droht nach Angaben der Stadt eine Anzeige und ein Bußgeld in Höhe von bis zu 5000 Euro. Für die betroffenen Anwohner stehe eine Turnhalle am Biesamkiez bereit.

Im Sperrgebiet befinden sich unter anderem die Staatskanzlei sowie mehrere Ministerien und Landesämter, die Bundespolizei, ein Pflegeheim, das Humboldt-Gymnasium sowie zwei Kitas.

Der Sperrkreis für die Bombenentschärfung in Potsdam am 12. Mai 2021.

Foto: Landeshauptstadt Potsdam

Bombe in Potsdam: S-Bahn- und Fernverkehr nicht betroffen

Auf den Tram-Linien 91, 92, 93, 96, 98 und der Buslinie 690 kommt es seit 8 Uhr nach Angaben der Stadtwerke Potsdam zu Einschränkungen. S-Bahnen sowie Züge sind laut Stadt nicht betroffen.

Etwa 300 Helferinnen und Helfer, darunter das Ordnungsamt, Polizisten und Feuerwehren, sind im Einsatz. Der Blindgänger, der am Montag bei Bauarbeiten entdeckt wurde, ist die 205. Bombe mit mindestens 100 Kilogramm seit dem Jahr 1990 in Potsdam.