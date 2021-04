Oberlinklinik in Potsdam: Tote entdeckt - was wir bisher wissen

Mehrere Menschen wurden tot in einer Klinik in Potsdam gefunden. Die Polizei war im Großeinsatz. Was wir bisher zu dem Fall wissen.

Leichen entdeckt Tote in Potsdamer Klinik: Was wir bisher wissen

In einer Potsdamer Klinik sind am Mittwoch der Polizei zufolge vier Menschen getötet worden. Eine 51 Jahre alte Frau sei unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Wir erklären, was wir bisher über den Fall wissen. Über die aktuellen Entwicklungen zum Gewalttod in der Klinik berichten wir hier.

Polizisten stehen vor dem Eingang.

Foto: Peise

Vier Tote in Potsdamer Klinik: Was wir bisher wissen

Was ist passiert? In einem Potsdamer Krankenhaus sind am Mittwochabend, 28. April 2021, vier Tote entdeckt worden. Die Polizei wurde gegen 21 Uhr verständigt. In verschiedenen Krankenzimmern einer Station in dem Neubau, an dem auf einem großen Fenster „Thusnelda von Saldern Haus“ und darunter „Rehabilitation - Wohnen - Pflege“ steht, seien die tödlich Verletzten sowie eine weitere schwer verletzte Person gefunden worden.

In einem Potsdamer Krankenhaus sind am Mittwochabend, 28. April 2021, vier Tote entdeckt worden. Die Polizei wurde gegen 21 Uhr verständigt. In verschiedenen Krankenzimmern einer Station in dem Neubau, an dem auf einem großen Fenster „Thusnelda von Saldern Haus“ und darunter „Rehabilitation - Wohnen - Pflege“ steht, seien die tödlich Verletzten sowie eine weitere schwer verletzte Person gefunden worden. Gibt es einen Verdächtigen oder eine Verdächtige? Ja, die Polizei hat eine 51-jährige Mitarbeiterin am Abend festgenommen, die unter dringendem Tatverdacht steht. Unklar ist bisher, welche Funktion die 51-jährige Mitarbeiterin des Krankenhauses inne hatte.

Ja, die Polizei hat eine 51-jährige Mitarbeiterin am Abend festgenommen, die unter dringendem Tatverdacht steht. Unklar ist bisher, welche Funktion die 51-jährige Mitarbeiterin des Krankenhauses inne hatte. Was ist der Hintergrund der Tat? Auch Stunden nach der Festnahme ist unklar, was hinter dem Verbrechen steckt. Zum möglichen Motiv lägen noch keine Informationen vor, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Potsdam ermitteln zum Verdacht eines vorsätzlichen Tötungsdelikts.

Auch Stunden nach der Festnahme ist unklar, was hinter dem Verbrechen steckt. Zum möglichen Motiv lägen noch keine Informationen vor, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Potsdam ermitteln zum Verdacht eines vorsätzlichen Tötungsdelikts. Was ist über die Toten bekannt? Was genau den Menschen zugestoßen ist und ob es sich bei allen um Patienten der Klinik handelt, ist auch mehrere Stunden nach dem grausigen Fund noch immer unklar. Bis die Angehörigen verständigt sind, will die Polizei keine Angaben zu den Toten machen.

Was genau den Menschen zugestoßen ist und ob es sich bei allen um Patienten der Klinik handelt, ist auch mehrere Stunden nach dem grausigen Fund noch immer unklar. Bis die Angehörigen verständigt sind, will die Polizei keine Angaben zu den Toten machen. Um welche Klinik handelt es sich? Die Polizei wurde zur Oberlinklinik im Potsdamer Stadtteil Babelsberg verständigt. Vor dem Komplex an der Rudolf-Breitscheid-Straße standen in der Nacht zum Donnerstag Polizeiautos und Krankenwagen. Zu dem Komplex, auf dem sich die Tat ereignete, gehören neben einer Klinik Kitas und Schulen, Arbeitsplätze und Wohnbereiche für Menschen mit Behinderung und Beratungsstellen. Der Verein Oberlinhaus beschreibt sich auf seiner Website als diakonisches „Kompetenzzentrum für Teilhabe, Gesundheit, Bildung und Arbeit in der Region Berlin-Brandenburg“.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail