Ermittlungen wegen möglicher Straftat gegen junge Mutter

Das Neugeborene und die Frau wurden am Montagabend in ein Krankenhaus gebracht. Beiden gehe es gut.

Brandenburg/Havel. Der Vorfall wirft Fragen auf und beschäftigt die Polizei in Brandenburg: Eine junge Frau hat am Montagabend in Brandenburg an der Havel nach bisherigen Ermittlungen ein Kind zur Welt gebracht und vorgegeben, es im Freien gefunden zu haben. Anschließend habe sie die Polizei gerufen und angegeben, das Kind in der Nähe ihres Wohnhauses im Stadtteil Wilhelmsdorf gefunden zu haben, teilte Polizeisprecher Heiko Schmidt mit. Bei der Befragung am späten Montagabend habe sie schließlich zugegeben, dass sie das Kind selbst zur Welt gebracht habe.

Die Angabe, dass sie das Baby im Freien gefunden habe, nahm sie daraufhin zurück. Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) hatte anfangs berichtet, die Frau habe das Kind ausgesetzt, was aber nicht korrekt gewesen war. „Nach bisherigem Kenntnisstand befand sich das Neugeborene zu keiner Zeit unbeaufsichtigt im Freien. Diese Erstbehauptung revidierte die Beschuldigte bereits am gestrigen Abend gegenüber der Polizei“, sagte Heiko Schmidt. Zahlreiche Medien hatten den Vorfall gestern aufgegriffen. Zu der entsprechenden Uhrzeit gegen 20 Uhr war es mit etwa minus zehn Grad Celsius eisig kalt vor Ort.

Das Neugeborene und die Frau wurden am Montagabend in ein Krankenhaus gebracht. Beiden gehe es gut. Die Polizei hatte, nachdem der Notruf eingegangen war, zunächst umfangreiche Suchmaßnahmen mit Fährtenhunden eingeleitet. Zur Begründung sagte Heiko Schmidt: „Es ist sehr einsam dort“, und direkt nach dem Notruf haben man zunächst davon ausgehen müssen, dass zu dem angeblich gefundenen Neugeborenen auch noch eine Mutter hätte gefunden werden müssen – was sich dann aber als falsch entpuppte.

Im Raum steht nun der Verdacht des Vortäuschens einer Straftat, die Ermittlungen laufen. Die Frau, deren Alter mit Mitte 20 angegeben wird, befand sich bei der Geburt offenbar allein in einem Bungalow wenig entfernt vom Wohnhaus ihrer eigenen Mutter. Von diesem Haus sei letztlich auch der Notruf ausgegangen, so Schmidt. Aus persönlichen Gründen habe die junge Frau die Geburt ihres Kindes nicht bekannt geben wollen. Daher habe sie bei dem Notruf vorgetäuscht, das Baby soeben im Freien gefunden zu haben.

„Wegen des Fehlens von Haftgründen sind derzeit keine freiheitsentziehenden Maßnahmen gegen die Beschuldigte angeordnet“, sagte Schmidt. Weitere Informationen könne die Polizei wegen der laufenden Ermittlungen noch nicht geben. Das genaue Alter der Mutter und das Geschlecht des neugeborenen Kindes würden aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht veröffentlicht.