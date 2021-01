Tesla: Busfahrt zum Werk in Grünheide kostet 400 Euro im Jahr extra

Zumindest das Straßenschild steht schon in Grünheide in Brandenburg. Ab Juli 2021 soll das Tesla-Werk in Betrieb gehen.

Die Tesla-Fabrik in Grünheide liegt außerhalb der Tarifzone C des ÖPNV - das geht für zukünftige Mitarbeiter ins Geld.

Berlin/Brandenburg. Aktuell stockt es noch beim Bau von Teslas Gigafabrik in Grünheide. Schon 2021 allerdings sollen aus dem ersten Werk des Elektroautobauers in Europa die ersten fertigen Fahrzeuge rollen. Auch tausende Mitarbeiter werden dann täglich zur südöstlich von Berlin gelegenen Fabrik pendeln. Klar ist schon jetzt: Das ÖPNV-Angebot dürfte für viele allein wegen des Preises nicht attraktiv sein.

Seit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember hält der Regionalexpress RE1 mit allen Fahrten am nächstgelegenen Bahnhof Fangschleuse und schafft im Halbstundentakt Verbindungen nach Berlin, Frankfurt (Oder) und Fürstenwalde. Von dort aus verkehrt nun auch eine neu eingesetzte Buslinie zum Tesla-Gelände. Allerdings gestalten sich die Tarifzonen denkbar ungünstig. Während der Bahnhof Fangschleuse noch im Tarifbereich Berlin C liegt, benötigen Pendler für die Weiterfahrt mit dem Bus zum Betriebsgelände zusätzlich dazu das Ticket für einen Landkreis. Bei monatlicher Abbuchung gibt das einen satten Aufpreis: Statt 1008 Euro im Jahr werden nur wegen der Busfahrt plötzlich 1422 Euro fällig.

Tesla, Elektroautos, Grünheide, Elon Musk - lesen Sie auch:

ÖPNV in Berlin: Fahrgastverband sieht grundsätzlich ein Problem mit der Zone C

Nicht zufrieden stellt das Jens Wieseke, stellvertretender Vorsitzender des Berliner Fahrgastverbands Igeb. „Da besteht Reformbedarf“, sagte er. Als wichtiger Wirtschafsstandort müsse das Werk attraktiv angebunden werden. Für Wieseke zeigt sich in dem Fall jedoch auch ein grundsätzliches Problem der Tarifzone C. Diese dehne sich vollkommen uneinheitlich aus. Während sich der Tarifbereich an anderer Stelle etwa bis nach Strausberg und Werder erstrecke, sei in diesem Fall schon kurz nach Beginn der Zone in Erkner in Fangschleuse bereits wieder Schluss.

Beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) ist das Problem bekannt. „Das Bestreben des VBB ist es, für alle Beteiligten: Fahrgäste, Tesla-Mitarbeiter sowie Politik und Unternehmen eine gute, optimale Lösung zu finden. Da sind wir sehr optimistisch, dass wir das in allernächster Zukunft hinbekommen“, teilte ein Sprecher mit. Er verwies auf die Pläne der Deutschen bahn zur Verlegung der Haltestelle Fangschleuse in Richtung des Werks. „Im Zuge dieser Planungen und der daraus etwaigen resultierenden Umsetzung, gibt es auch Gespräche im Tarifbereich.“ Endgültig entschieden sei allerdings noch nichts.

Die Taktung der Regio-Züge wird ab 2022 erhöht werden

Zumindest die Zahl der Züge wird sich schon 2022 weiter verbessern. Dann werden in der Hauptverkehrszeit drei statt zwei Regios je Stunde und Richtung in Fangschleuse halten, teilte die Senatsverkehrsverwaltung in der Antwort auf eine Anfrage des Abgeordneten Frank Scholtysek (AfD) mit. Lösen könnte sich das Tarifproblem demnach auch auf andere Weise: Es sei „denkbar und aus den Erfahrungen anderer großer Automobilwerke in Deutschland naheliegend, dass Tesla ergänzend auch eigene Werkspersonenverkehre anbietet, die nicht Teil des ÖPNV sind, sondern nur für die Beschäftigten vorgesehen werden, um diese möglichst direkt zu ihrer Arbeitsstätte zu bringen“, so die Senatsverkehrsverwaltung. Statt das teurere ÖPNV-Ticket kaufen zu müssen, könnten sich Tesla-Mitarbeiter dann einfach in den Shuttle-Bus setzen.