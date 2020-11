Berlin.

Mit dem Einkaufszentrum und dem stattlichen Bahnhof ist das Areal rund um den U-Bahnhof Hönow ein kleines Zentrum ganz am Rande der Stadt. Ein guter Startpunkt für einen Spaziergang, der zwei recht unterschiedliche Etappen aufweist: zuerst ganz viel Natur, und dann eine interessante Passage durch Neubausiedlungen in Hellersdorf. Direkt am Bahnhof, an der Ecke Mahlsdorfer Straße/Böhlener Straße, liegt nicht nur die Grenze zwischen Berlin und Brandenburg, sondern auch der Startpunkt des „Wuhle-Hönow-Weges“.

Der gehört zu den 20 offiziellen Wanderwegen, die ganz Berlin durchziehen, und ist mit 3,9 Kilometern Länge einer der kürzesten. Ein fester Pfad führt hinein in eine leicht hügelige Landschaft: Die ­„Hönower Weiherkette“ ist Naturschutzgebiet. In schwungvollen Kurven geht es Richtung Nordwesten, immer wieder zweigen kleine Pfade links und rechts ab. Man kann hier ausführlich die idyllische Weiherkette erkunden und sich dabei auch leicht verzetteln. Es würde zu weit führen, an dieser Stelle jede Kreuzung zu beschreiben, von daher gilt für diese Tour: Im Zweifel immer den breitesten Weg benutzen. Der „Wuhle-Hönow-Weg“ ist zwar mit grünen Tafeln ausgeschildert, das aber an vielen Stellen eher schlecht als recht, zudem sind manche Schilder in bemitleidenswertem Zustand.

Weiher sind bei der ­Hönower Weiherkette kaum zu sehen

Der Weg führt über eine kleine Brücke. Brücke? Ja, richtig, wir befinden uns ja in einer Gegend mit diversen Weihern mit schmucken Namen wie „Beerenpfuhl“ oder „Rundes Soll“. Doch von denen ist kaum etwas zu sehen. Das mag an der zu trockenen Jahreszeit liegen und ist für die Aussicht gar nicht so schlimm. Stattdessen: eine idyllische Mischung aus Wäldern und Wiesen, Birken hier, Brombeersträucher dort. Und die viel befahrene, nördlich liegende Berliner Straße, die weiter im Westen zur Landsberger Chaussee wird, ist nur an wenigen Stellen des Wanderwegs zu hören und dient zudem als akustische Orientierung.

Wer dem breitesten Hauptweg gefolgt ist, stößt nach etwa 1,5 Kilometern auf die Lewis-Louisham-Straße, die es zu überqueren gilt. Weiter geht der Weg durch eine hübsche Aue und einen Mischwald, bis drei Findlingssteine vor einem auftauchen. Hier nun führt der Weg links ab und nach einigen Metern wieder rechts. Es geht leicht bergauf, und der Spaziergänger verlässt nun das Landschaftsschutzgebiet und betritt die Zerbster Straße und damit ein riesiges Neubaugebiet im nördlichen Hellersdorf.

Herbststimmung am Wuhle-Hönow-Weg.

Foto: Martin Schwarz

Die Zerbster Straße Richtung führt zur Tangermünder Straße, die man überquert. Ein paar Meter weiter links führt ein Fußgängerweg weiterhin westlich mitten durch das Wohngebiet mit seinen mehrstöckigen Neubauten.

Auf der Hellersdorfer Promenade ist sonst deutlich mehr los

Hier herrscht ein internationales Flair, Menschen aus aller Herren Länder prägen das Straßenbild. Wo sich rechts ein rautenförmiger Platz auftut, beginnt links die Hellersdorfer Promenade, eine außerhalb von Corona-Zeiten sicherlich belebtere Flaniermeile mit ­etlichen, momentan leider geschlossenen Restaurants, zum Teil mit Lieferdiensten.

Die Promenade zieht sich Richtung Süden bis zur Quedlinburger Straße hin, wir aber gehen vom rautenförmigen Platz gerade aus bis zur breiten Stendaler Straße. Einige Geländer und die Mittel­insel ­machen es einfach, sie zu überqueren. Der Weg führt weiterhin westlich an Wohnhäusern vorbei, links taucht ein schlicht „Bistro“ genanntes Bistro auf, rechts eine Glaserei. Hier führt der Weg in die Kastanienallee, rechts und gleich wieder links beginnt der Havelländer Ring. Hier wird eifrig gebaut, in einer Kurve des Havelländer Rings führt ein Fußweg weiter bis zur Alten Hellersdorfer Straße. Rechts liegt das rührige Sartre-Gymnasium, ein Schild mit der Aufschrift „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ prangt über den Eingang.

Hier beginnt die Kyritzer Straße, die uns weiterhin westlich aus dem Wohngebiet hinausführt. Am Skatepark „Ostblock“ endet der „Wuhle-Hönow-Weg“ und mündet in den „Wuhletal-Wanderweg“. Hier kann man die heutige Tour beenden – oder erst richtig loslegen: Sowohl Richtung Norden als auch Richtung Süden spaziert man kilometerweit sehr entspannt immer an der Wuhle entlang.

Ausflug Info

Die Hönower Weiherkette Sie leidet momentan an akutem Wassermangel. Entstanden ist die Weiherkette vor mindestens 12.000 ­Jahren und verläuft parallel zum Straßenzug Berliner Straße und Landsberger Chaussee. Die rund 50 Hektar des Landschaftsschutzgebietes sind Lebensraum für viele seltene Tier- und Planzenarten. Man bleibe also auf den zahlreichen Wegen. Eigentlich gibt es hier zwölf aneinandergereihte Pfuhle mit illustren Namen wie „Mummelsoll“ oder „Krautweiher“. Und was es noch gibt: viele Sitzgelegenheiten auf dem Wegenetz, sogar mit den leuchtend orangenen BSR-Mülleimern.

Das Center liegt etwas südlich vom U-Bahnhof Hönow. Dort befinden sich nicht nur die Läden von bekannten Großketten, sondern auch die Bibliothek Hönow, zwei Bäckereien, ein Ärztehaus und ein Steakhouse. Eröffnet wurde das rund 20.000 Quadratmeter große Areal in vier Gebäuden im Jahr 1993. Hönow Der Ortsteil gehört zur brandenburgischen Gemeinde ­Hoppegarten und hat rund 12.000 Einwohner. Der eigentliche, sehr schöne Dorfkern mit vielen Altbauten und einer hübschen Kirche liegt nördlich der viel befahrenen Berliner Straße und schmiegt sich an gleich zwei Seen an: Der Haussee und der Retsee laden zu einer Umrundung ein, ein Trampelpfad und befestigte Wege führen fast vollständig um die Gewässer herum.

Der Ortsteil gehört zur brandenburgischen Gemeinde ­Hoppegarten und hat rund 12.000 Einwohner. Der eigentliche, sehr schöne Dorfkern mit vielen Altbauten und einer hübschen Kirche liegt nördlich der viel befahrenen Berliner Straße und schmiegt sich an gleich zwei Seen an: Der Haussee und der Retsee laden zu einer Umrundung ein, ein Trampelpfad und befestigte Wege führen fast vollständig um die Gewässer herum. Verpflegung für den Spaziergang Proviant besorgt man sich am besten am U-Bahnhof Hönow – die U5 führt bis zum Alexanderplatz – oder im Einkaufszentrum HEP. Auf der Strecke selbst gibt es kaum Möglichkeiten, Proviant zu besorgen, mit Ausnahme des „Bistros“ an der Kastanienallee und einem „McDöner“ an der Kyritzer Straße.

