Alter Rangierbahnhof wird zu Bahntechnologie-Campus

In Elstal entsteht der BahnTechnologie Campus Havelland. So könnte er, entsprechend einer Konzeptidee, einmal aussehen.

In Elstal entsteht ein Wirtschafts- und Gewerbe-Campus für die Bahnbranche. Erster Neubau soll bis Mitte 2021 fertig werden.

Elstal. Aus einem historischen Standort soll ein Ort der Zukunft werden: Mehr als 110 Jahre ist es her, dass im Wustermarker Ortsteil Elstal ein großer Rangierbahnhof mit angeschlossenem Bahnbetriebswerk eröffnet wurde, nun entsteht auf dem Gelände der BahnTechnologie Campus Havelland. Ziel ist es, Gewerbe, Forschung und Bildung an dem Standort zusammenzubringen, sodass gemeinsam an Innovationen für die Bahnbranche gearbeitet werden kann.