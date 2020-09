Oranienburg: Tiefer Fund ist wahrscheinlich eine Bombe

Eine entschärfte 250 Kilogramm Bombe hängt am Kranhaken (Archivbild).

Bei dem metallischen Gegenstand, der in Oranienburg gefunden wurde, handelt es sich sehr wahrscheinlich um eine Bombe.

Oranienburg. Nach dem Fund eines metallischen Gegenstands in mehreren Metern Tiefe in Oranienburg (Oberhavel) liegt das Ergebnis der Untersuchung vor. Bei dem Gegenstand handelt es sich sehr wahrscheinlich um eine Bombe, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.

Die mutmaßliche Bombe wurde im August bei einer Kampfmittelsuche in viereinhalb Meter Tiefe auf einem unbebauten Privatgrundstück entdeckt. Die etwa 30 Anwohner im Ortsteil Lehnitz müssen ihre Grundstücke zunächst nicht verlassen, sagte eine Sprecherin.

Mutmaßliche Bombe in Oranienburg: Bergung wohl erst im November

Die Stadt teilte weiter mit: "Gemeinsam mit dem KMBD wird die Stadtverwaltung nun die Freilegung der Bombe in die Wege leiten und einen entsprechenden Zeitplan aufstellen. Um die Bombe bergen zu können, müssen zuvor unter anderem Spundwandkästen in die Erde gegraben und eine Grundwasserabsenkung vorgenommen werden. Insbesondere bei der Grundwasserabsenkung handelt es sich um ein technisch aufwendiges und komplexes Verfahren." Mit der Bergung der mutmaßlichen Bombe sei deshalb erst im November zu rechnen.

Oranienburg gilt bundesweit als einer der am meisten belasteten Orte mit alter Weltkriegsmunition.