Elstal. Die Pläne für Karls Erlebnis-Dorf in Elstal, vor den Toren Berlins, sind groß. Auch was die Fläche betrifft, wird sich in den kommenden Jahren einiges tun. Neun Hektar umfasst das genutzte Areal momentan, auf mehr als 70 Hektar soll es anwachsen.