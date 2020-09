Mieten im Berliner Umland steigen massiv

Die Gartenstadt Falkenhöh am westlichen Stadtrand von Berlin aus der Vogelperspektive: Im Speckgürtel steigen die Mietpreise stark (Archivbild).

Berlin. In vielen ostdeutschen Regionen können Mieter vergleichsweise günstig Wohnraum mieten. Im Umland Berlins ist der Einfluss der Hauptstadt allerdings deutlich zu spüren. Im Speckgürtel steigen die Preise kräftig und nähern sich vielerorts der Marke von 10 Euro pro Quadratmeter. Im Landkreis Dahme-Spreewald erhöht sich der Mietpreis sogar auf 11 Euro - mit 17 Prozent der höchste Anstieg der Untersuchung. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Immobilienportals immowelt, für die die Angebotsmieten von Wohnungen (40 bis 120 Quadratmeter) in 76 Stadt- und Landkreisen Ostdeutschlands untersucht wurden.

In Berlin steigen die Mieten demnach auch im ersten Halbjahr 2020 weiter. Der Quadratmeterpreis bei Neuvermietungen erhöht sich demnach um vier Prozent auf 12,20 Euro. Es gilt zwar der Mietendeckel, der die Preise derzeit einfrieren soll. Neubauten mit Baujahr ab 2014 sind von dieser Regulierung allerdings ausgenommen und steigen daher noch stärker.

Mieten im Berliner Umland steigen - Dahme-Spreewald Spitzenreiter

Das hohe Preisniveau Berlins spüren laut Auswertung auch Mieter im Umland: Dort werden nach Berlin demnach die höchsten Angebotsmieten in Ostdeutschland verlangt - und das Niveau steigt weiter.

Auf 8 Euro pro Quadratmeter klettern die Mieten in den Landkreisen Teltow-Fläming (+10 Prozent) und Märkisch-Oderland (+7 Prozent). Im Havelland werden im Median 8,50 Euro (+5 Prozent) verlangt. Ähnliche Steigerungsraten gibt es auch in den Landkreisen Oberhavel auf 9,30 Euro (+8 Prozent) und Potsdam-Mittelmark auf 9,40 Euro (+6 Prozent). Den höchsten Zuwachs gibt es mit 17 Prozent in Dahme-Spreewald, wo Mietwohnungen aktuell für 11 Euro pro Quadratmeter angeboten werden.

Eine Ausnahme im Berliner Einzugsgebiet ist laut Immowelt-Auswertung Potsdam, wo nach zuletzt starken Anstiegen eine Preiskorrektur zu beobachten sei: Die Angebotsmieten gehen um 9 Prozent zurück. In der Landeshaupstadt gab es zuletzt einen Bauboom, sodass viele hochpreisige Neubauten auf den Markt kamen. Derzeit scheint das Preisniveau aber ausgereizt, sodass sich die Mieten bei 10 Euro pro Quadratmeter einpendeln.

Etwas preiswerter ist es derzeit noch im Landkreis Oder-Spree, südöstlich von Berlin, mit 7,70 Euro pro Quadratmeter (+3 Prozent). Dort entsteht allerdings derzeit die neue Fabrik des Elektroautoherstellers Tesla. Die über 10.000 neuen Arbeitsplätze dürften den Zuzug und in Folge die Mieten in der Region zwischen Berlin und Eisenhüttenstadt an der polnischen Grenze wohl stärker steigen lassen.

Mieten im Speckgürtel: "Im Einzugsgebiet der Hauptstadt findet derzeit eine Preisrally statt"

„Der Mietmarkt im Osten Deutschlands zeigt sich zweigeteilt. Der angespannte Wohnungsmarkt in Berlin strahlt deutlich auf die umliegenden Landkreise in Brandenburg ab: Im Einzugsgebiet der Hauptstadt findet derzeit eine Preisrally bei den Mieten statt“, sagt Cai-Nicolas Ziegler von immowelt. „In ländlichen Regionen beobachten wir indes weiterhin niedrige Preise mit allenfalls moderaten Steigerungen.“

Datenbasis für die Berechnung der Mietpreise waren auf immowelt.de inserierte Angebote. Dabei wurden ausschließlich Angebote berücksichtigt, die vermehrt nachgefragt wurden. Die Preise geben den Median der jeweils in den Monaten Januar bis Juni 2019 und 2020 angebotenen Wohnungen (40 bis 120 Quadratmeter) wieder. Der Median ist der mittlere Wert der Angebotspreise. Bei den Mietpreisen handelt es sich um Nettokaltmieten bei Neuvermietung.