Rathenow: Demonstration gegen Suspendierung von Schulleiter

Corona in Brandenburg Demo gegen Suspendierung von Schulleiter in Rathenow

Rathenow. Mehrere Dutzend Menschen haben vor der Jahn-Grundschule in Rathenow gegen die Suspendierung des Schulleiters demonstriert. Weil die Kundgebung nicht angemeldet gewesen sei, habe die Polizei am Montag Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion West.

Der Schulleiter hatte sich in der vergangenen Woche in einem Brief an die Eltern gegen die Maskenpflicht an seiner Grundschule gewandt. Daraufhin war das Schulamt Neuruppin eingeschritten.

Jahn-Grundschule in Rathenow: Schulleiter suspendiert

Das Bildungsministerium hatte erklärt, dass die Maskenpflicht selbstverständlich auch an dieser Grundschule gelte. Der Schulleiter sei nach die Vorfall suspendiert worden, bestätigte Ministeriumssprecherin Ulrike Grönefeld am Montag.

Am Wochenende waren in Brandenburg 25 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Die Zahl der seit Anfang März registrierten Fälle stieg auf 3735.

Einen Überblick zur Corona-Situation an Brandenburger Schulen finden Sie hier.