Elon Musk zeigt Simulation seiner Tesla-Fabrik in Grünheide

"Giga Berlin", twitterte Tesla-Chef Elon Musk am Mittwochmorgen und zeigte eine Simulation der geplanten Fabrik in Grünheide.

Berlin. Elon Musk, Chef des US-Elektroautoherstellers Tesla, hat am Mittwochmorgen eine Simulation der Autofabrik veröffentlicht, die derzeit in Grünheide in Brandenburg entsteht. Dazu schrieb Musk beim Kurznachrichtendienst Twitter knapp: "Giga Berlin".

Auf die Frage eines Nutzers, ob man denn auch die Simulation einer "Rave-Höhle" ("rave cave") sehen könne, antwortete Musk: "Might be an indoor/outdoor rave space on the roof" (etwa: "Auf dem Dach könnte Platz für ein Indoor/Outdoor-Rave sein").

In Grünheide sollen ab Juli 2021 maximal 500.000 Fahrzeuge pro Jahr vom Band rollen. Für seine geplante erste Fabrik in Europa rechnet Tesla vorerst mit bis zu 10.500 Mitarbeitern im Schichtbetrieb.

Die geplante Fabrik ist über die Anschlussstelle Freienbrink an die A10 angeschlossen. In Planung ist eine temporäre Ausfahrt an der A10, die Tesla selbst bauen und finanzieren will - bis eine reguläre neue Autobahnabfahrt fertig ist.