Erneut wurde eine Weltkriegsbombe in Potsdam gefunden. Der Blindgänger in der Teltower Vorstadt soll am Mittwoch entschärft werden.

Weltkriegsbombe Neuer Bombenfund in Potsdam - Entschärfung am Mittwoch

Potsdam. Erneut ist in Potsdam eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger amerikanischer Bauart in der Teltower Vorstadt soll am kommenden Mittwoch durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft werden, wie das Rathaus am Freitagnachmittag mitteilte.

Angaben zum genauen Fundort und zu einem möglichen Sperrkreis sollen am Montag bekanntgegeben werden. Die Bombe ist der 204. Blindgänger, der seit der Wende in Potsdam gefunden wurde. In der Statistik werden Fliegerbomben ab 50 Kilogramm erfasst.

In Potsdam ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt worden. Sprengmeister Mike Schwitzke zeigt einen Bombensplitter. Foto: Dennis Meischen

Die Bombe lag auf dem Grund der Havel. Nach der Sprengung treibt Stroh, das auf einem Floß zur Dämmung der Detonation verwendet wurde, auf dem Wasser. Foto: Dennis Meischen

Taucher hatten die Bombe in drei Meter Tiefe untersucht. Eine Bergung war demnach äußerst gefährlich. Foto: Dennis Meischen

Sprengmeister Mike Schwitzke entschied, dass der Blindgänger unter Wasser gesprengt werden musste. Foto: Dennis Meischen

Um die Detonation abzumildern, wurde ein Floß aus Stroh über die Fundstelle gelegt. Foto: Dennis Meischen



Mitarbeiter des THW verbauten dafür 40 Strohbballen. Foto: dpa

Abgesperrt: So menschenleer sieht man die Lange Brücke in Potsdam nur selten.

Nach mehreren Stunden hatten alle Menschen den Sperrkreis verlasen. Foto: dpa

Polizisten sorgten dafür, dass der Potsdamer Hauptbahnhof geräumt wurde. Foto: dpa

Die Beamte kontrollieten, ob alle Menschen den Sperrkreis verlassen hatten. Erst danach durfte gesprengt werden. Foto: Dennis Meischen



Auch drei Pflegeheime mussten evakuiert werden. Die Senioren wurden in Notunterkünften untergebracht. Foto: Dennis Meischen



Erst vor zwei Wochen war eine Bombe am Grund der Havel in der Potsdamer Innenstadt gesprengt worden. Insgesamt 13.000 Menschen im Sperrkreis mit einem Radius von 800 Metern mussten ihre Wohnungen verlassen.