Brandenburg Studie: Rentner leben am günstigsten in Südbrandenburg

Elsterwerda. Nirgendwo lebt es sich bundesweit als Rentner günstiger als im Landkreis Elbe-Elster in Südbrandenburg. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Dienstag veröffentlichte Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts Prognos. Für die Studie wertete das Institut die Lebenshaltungskosten von 401 Kreisen und kreisfreien Städten aus. Demnach sind 1000 Euro für einen Rentner in Deutschlands teuerstem Alterswohnsitz München aufgrund der dortigen höheren Lebenshaltungskosten weniger wert als im Bundesdurchschnitt. Sie entfalten eine reale Kaufkraft von nur 760 Euro. Im günstigsten Alterswohnsitz Elbe-Elster verhält es sich umgekehrt. Hier liegt der reale Wert von 1000 Euro für Rentner bei 1160 Euro.