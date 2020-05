Kinder finden Rehkitz und nehmen es mit nach Hause

Rehkitz "Gretchen" wurde an eine Wildtier-Aufzuchtstation übergeben.

Kinder haben in Brandenburg/H. ein Rehkitz im Wald gefunden und mit nach Hause genommen. Wie die Polizei Brandenburg mitteilte, hätte eine Zeugin den Beamten gemeldet, dass die Familie das Kitz in der Brandenburger Altstasdt in einer Wohnung wie ein Haustier halte. Das Tier solle nicht größer als eine Katze sein. Die Frau machte sich Sorgen um die artgerechte Haltung des Kitzes.

Tatsächlich fanden die Beamten das Tier in der Wohnung vor, das die Kinder eine Woche zuvor beim Spielen im Wald gefunden und mitgenommen hatten. Die Tierrettung Potsdam vermittelte schließlich einen Kontakt zu einer Wildtier-Aufzuchtstation in Schönwalde-Glien (Havelland), die das Tier aufnahm.

"Gretchen", wie das Kitz dort genannt wurde, werde jetzt dort aufgepäppelt und setze sich für eine artgerechte Haltung und Aufzucht des Rehs ein.