Der Hornbläser von Potsdam macht Musik in der Coronakrise

Es ist Viertel nach sechs, die Sonne steht schon tief über den Potsdamer Plattenbauten, die unweit des Hauptbahnhofs die Aussicht dominieren. Viel ist nicht los auf der Straße, darf es auch gar nicht sein. „Stay at home“ gilt natürlich auch hier bereits seit vielen Wochen. Ein gleichförmiges Leben, ermüdende Routinen auf 70 Quadratmeter für viele der Anwohner, doch da erklingt die Melodie „Bella Ciao“ als kleine Aufmunterung von unten.

Die Bewohner des Potsdamer Zentrum Osts haben sich bereits daran gewöhnt, Abend für Abend um dieselbe Zeit gibt es dieselben Klassiker, nach dem beliebten „Bella Ciao“ aus Solidarität zu Italien folgt „Yesterday“ als Erinnerung an die Vor-Corona-Zeiten oder andere vertraute Ohrwürmer. Und am Ende wartet immer der Höhepunkt: „Freude schöner Götterfunken“, ein Hoch auf das Leben und die europäische Solidarität. Begeistert wird dann von den Balkonen oder von vereinzelten Spaziergängern geklatscht.

Wer wissen will, wer sich genau hinter dem mysteriösen Hornbläser von Potsdam verbirgt, muss nicht lange suchen, sondern einfach nur den Tönen folgen. Es handelt sich um den pensionierten Schulleiter Werner Stahr, der routinemäßig auf der „schönsten Terrasse der Stadt“ steht, für seine Nachbarn spielt und sich gerne zu erkennen gibt. Nicht nur die Bewohner profitieren dabei von seinem Spiel, auch der Hornbläser selbst.

Stahr ist nämlich neu am Instrument. Und mit jedem Abend, jedem Auftritt wird er besser. „Ich habe immer schon ein Instrument lernen wollen“, erzählt der gebürtige West-Berliner fröhlich, „jetzt habe ich endlich die Zeit dazu.“ Seine Wahl fiel dabei auf das Blasinstrument Horn: „Das ist ein wenig einfacher als eine Posaune. Auch wenn ich noch nicht alle Töne perfekt halten kann.“

Stahrs öffentliche Auftritte sollen – inspiriert von ähnlichen Aktionen in Berlin – in Zeiten von häuslicher Isolation, Kontaktsperre und Eindämmungsverordnung Mut zum Durchhalten und ein wenig Fröhlichkeit schaffen. „Man vereinsamt doch recht schnell und vermisst seine Freunde“, gibt der alleinlebende Stahr zu, der immerhin noch seinen Hund zur Gesellschaft hat.

„Ein wenig Ablenkung in schwierigen Zeiten“

Über sein tägliches Spiel hat sich derweil noch niemand in der Nachbarschaft beschwert, ganz im Gegenteil: „Ein wenig Ablenkung in teils schwierigen, teils extrem langweiligen Zeiten.“

So weit, so gut, aber warum denn eigentlich Viertel nach Sechs? Stahr lächelt entschuldigend: „Eigentlich hatte ich Sechs Uhr abends geplant, aber die Glocken der Nikolaikirche waren immer so laut und haben alles übertönt. Deswegen habe ich eine Viertelstunde draufgepackt.“ Für die Zukunft hat Stahr dann gleich zwei Wünsche: „Längerfristig natürlich, dass wir alle Corona gesund überstehen werden. Mittelfristig, dass endlich mal ein Echo von den anderen Balkonen kommt. Mein Horn sollte nämlich auch andere dazu inspirieren, mit mir zu spielen.“