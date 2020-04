Potsdamer Bergmann-Klinik soll dreigeteilt werden

Potsdam. Das stark mit Covid-19-Fällen belastete Ernst von Bergmann Klinikum in Potsdam soll in drei Bereiche aufgeteilt werden. Die sollen ab der kommenden Woche autark voneinander arbeiten können. Bei den dafür nötigen Schritten wird das kommunale Krankenhaus von der Beratungsgesellschaft „Kienbaum“ aus Köln unterstützt. Laut deren Sprecher Oliver Stock sind ein schwarzer, ein grauer und ein weißer Bereich geplant. Im schwarzen werden nachweislich Infizierte behandelt, der weiße ist virenfrei. Im grauen Bereich werden offene Fälle untergebracht. Laut Amtsärztin Katarina Böhm gebe es für jeden Bereich eigenes Personal und eine eigene Diagnostik. Auch eigene Zugänge sind geplant.

Das Robert-Koch-Institut hatte zuvor in einem Bericht empfohlen, das Bergmann-Klinikum so umzugestalten, dass dort ausschließlich Corona-Patienten behandelt werden. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) erteilte dem bereits am Montag eine Absage. Auch das Land Brandenburg, das laut Schubert eigentlich für so eine Entscheidung zuständig wäre, lehnt den RKI-Vorschlag ab. „Das Konzept von reinen Covid-19-Krankenhäusern widerspricht dem dezentralen Versorgungsansatz im Flächenland Brandenburg und auch der sich daraus ergebenden Lastenverteilung“, sagte Gabriel Hesse, Sprecher des Gesundheitsministeriums, am Dienstag. Man dürfe sich nicht nur auf das Virus fokussieren. Denn es gebe noch „viele andere lebensbedrohliche Krankheiten“, wo Patienten adäquat versorgt werden müssten.

Zahl der Infizierten zuletzt drastisch nach oben gegangen

Das RKI war tätig geworden, weil zuletzt die Zahl der Corona-Fälle im Bergmann-Klinikum buchstäblich explodiert ist. Mit Stand von Montagnachmittag sind 83 Patienten infiziert. 18 von ihnen liegen auf der Intensivstation, wovon wiederum 13 beatmet werden müssen. Außerdem hatten sich 174 Mitarbeiter mit dem Virus angesteckt. Deswegen wurde Anfang April ein Aufnahmestopp verhängt. Nur noch äußerste Notfälle, wie etwa Herzinfarkte oder Gebärende, werden behandelt. Im RKI-Bericht heißt es auch, dass in den kommenden Wochen in der Klinik mit einer hohen Anzahl an Infizierten mit schweren Verläufen gerechnet wird. Die Mitarbeiter sollen künftig einmal die Woche auf Corona getestet werden. Wer in einem sensiblen Bereich arbeitet, wird sogar alle drei Tage untersucht.

Gegen drei leitende Ärzte und die Geschäftsführung führt die Stadt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Das Gesundheitsamt wirft ihnen vor, Corona-Fälle nicht rechtzeitig binnen der vorgeschriebenen 24-Stunden-Frist gemeldet zu haben. Das Verfahren liegt auch bei der Potsdamer Staatsanwaltschaft. „Wir prüfen, ob wir ermitteln und ob es Anhaltspunkte für Straftaten gibt“, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Wilfried Lehmann. Das sei der Fall, wenn die Meldungen nicht nur fahrlässig versäumt wurden, sondern vorsätzlich nicht erfolgten und damit dem Ausbruch Vorschub geleistet worden sei.