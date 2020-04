Kremmen. Als Yule Zebe in seiner abgeklärten Art und Weise damit beginnt, die Kunst des Spargelstechens an einer halb ausgebuddelten Stange zu demonstrieren, vergessen die 40 ansonsten sehr disziplinierten Zuhörer kurz die Corona-Abstandsregeln und drängen nach vorne. Denn sie alle wollen es in ein paar Minuten richtig machen, wenn es an diesem Dienstagmorgen mit ihrer Probearbeit als Erntehelfer auf dem Brandenburger Spargelhof Kremmen losgeht.

Hier erfahren die Bewerber, welch ein fragiles Gemüse der Spargel doch ist. Sieben bis elf Jahre lang kann ein Spargelfeld geerntet werden. Damit das klappt, müssen die Feldarbeiter beim Stechen auf einiges achten, wie Zebe beschreibt: „Bruchspargel hat nämlich auch nur den Bruchteil des eigentlichen Wertes.“

So darf der Spargel weder zu kurz noch zu lang aus der Erde geholt werden. Der gravierendste Fehler ist die Schädigung der Wurzel – der so genannten Mutter – denn das ist dem Nachwachsen des Asparagus wenig zuträglich. Außerdem sollte durch den richtigen Griff und die richtige Lagerung das Abbrechen des ziemlich lockeren Spargelkopfes vermieden werden. Das korrekte Zuschütten der freigelegten Erde verhindert derweil das Wachsen von hässlichem, schiefem Spargel.

300.000 Helfer werden in der Landwirtschaft benötigt

Mindestens 300.000 Helfer werden nach Angaben Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) deutschlandweit benötigt, um die Engpässe angesichts fehlender Saisonarbeiter in der Landwirtschaft bewältigen zu können. „Ohne die Hilfe der Politik in dieser Frage ist die Existenz der einzelnen Betriebe bedroht“, erklärt der Beelitzer Spargelbauer Gerald Simianer die Problematik. Und die Politik hat reagiert. So rief Klöckner die Bundesbürger wiederholt dazu auf, freiwillig an der diesjährigen Ernte teilzunehmen.

Bei Kaiserwetter steht die Kremmener Truppe an Willigen, zu gleichen Teilen Männer und Frauen, in leichten Jacken, kurzen Hosen und Sonnenbrillen weit verteilt vor den Feldern. Der Großteil von ihnen ist unter 30. Es wird nicht viel miteinander gesprochen in diesen Corona-Zeiten – der Grund, warum viele sich hier überhaupt beworben haben. „Ich bin arbeitssuchend und finde aufgrund der Corona-Krise gerade keine Stelle“, gibt Denise zu, die kürzlich aus Sachsen-Anhalt nach Brandenburg gezogen ist. „Ich würde mich freuen, durch den Job in den nächsten Monaten viel an der frischen Luft sein zu können“. Respekt habe sie jedoch vor den körperlichen Herausforderungen: „Ich hoffe, dass ich das gleich packe.“ Es ist heute das erste Mal, dass die Bewerber mit Messer und Spachtel selbst aktiv werden müssen. Bis jetzt haben sie erst eine allgemeine Infoveranstaltung hinter sich gebracht.

David: „Ich hoffe, die ganze Saison über anpacken zu können.“

Auf den Spargelhof Kremmen ist Denise über die Vermittlungsplattform des Bundeslandwirtschaftsministeriums gekommen, die Ersatz für die durch die Corona-Krise ausbleibenden Saisonarbeiter sucht. Ihr Mitstreiter David, Student der Geographie an der Freien Universität Berlin, hat hingegen eine Initiativbewerbung geschrieben: „Ich bin normalerweise im Bereich der Jugendarbeit tätig. Wegen Corona steht das jetzt auf der Kippe.“ Auf die sportliche Herausforderung freut er sich dabei besonders: „Ich hoffe, die ganze Saison über anpacken zu können.“

Doch nicht jeder, der so motiviert wie David ist, hat finanziell aber überhaupt die Möglichkeit, nach Kremmen zu gelangen. Sören Wilke arbeitet als Kameramann in Berlin und würde gerne einen Monat auf den Feldern aushelfen. Nur würde ihn das erweiterte Ticket zum Pendeln nach Brandenburg zweihundert Euro im Monat zusätzlich kosten. Das lohne sich für ihn unter dem Strich natürlich nicht.

Malte Voigts, Inhaber des Spargelhofs Kremmen kennt das Problem: „Wir können als Betrieb diese Kosten leider nicht übernehmen. Es ist sehr schade, aber nachvollziehbar, dass Leute deswegen absagen“. Beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg heißt es, dass dieses Thema aufgrund vieler anderer Corona-Fragen noch nicht auf der Tagesordnung stehe. „Wenn uns mehrere Anfragen dazu erreichen, werden wir uns aber gerne mit einer Lösung beschäftigen.“

Geerntete Stangen pro Person werden noch nicht gezählt

Beschäftigung für die, die an diesem Morgen nach Kremmen gekommen sind, gibt es bald genug. Dafür sorgt der heutige Spargel-Lehrer Yule Zebe, unterstützt von Dirk Johl vom Spargelhof Klaistow, der seinen modischen Schal wie einen Mundschutz trägt. Wo Zebe ruhig und zurückhaltend ist, ist Johl laut und direkt. Die beiden ergänzen sich damit perfekt als Trainerteam, das den Amateuren die Technik und das Zeitmanagement des Spargelstechens beibringen muss.

„Das geht nicht an einem Tag“, verrät Zebe, „dazu braucht es viel tägliche Übung. Über die Zeit erst entwickelt dann jeder das Tempo und die Leistung, die wir eigentlich von ihm erwarten“. „Heute werden die geernteten Stangen pro Person noch nicht gezählt“, ergänzt Johl, „ihr müsst jetzt also nicht beweisen, wer von euch der König des Spargels ist. Achtet lieber darauf, das Stechen im Einzelnen korrekt durchzuführen.“

In Zweier- und Dreiergruppen machen sich die Bewerber mit Handschuhen, Stecher und Spachtel unter den Planen und Folien auf die Suche nach den begehrten Spargelköpfen. David hat im Gegensatz zu anderen schnell Glück und freut sich über seinen ersten kleinen Erfolg, als ihm die nächste Stange im Eifer zerbricht: „Ich hoffe, das passiert nicht nochmal.“ Auch Denise macht das Stechen trotz der Anstrengung bald Spaß: „Über meinen ersten eigenen Spargel habe ich mich sehr gefreut“, sagt sie, während sie konzentriert drei nahezu perfekte Stangen aus der Erde holt.

Nach diesem ersten, bezahlten Probearbeiten folgt nach Ostern folgt dann das nächste Stechen unter strengeren Bedingungen und einem Mindestmaß an zu erntenden Stangen. Am Ende können Ungeeignete deswegen auch ausgesiebt werden, sagt Jörg Lindes vom Spargelhof Kremmen: „Das sollte aber wirklich die Ausnahme sein. Jeder, der kann und will, darf in der Regel bis zum Ende dabeibleiben.“