Die meisten Menschen, sagt Hans-Georg Köhler, „denken bei Neuzelle ja als erstes an Bier“. Der Amtsdirektor schweigt und lächelt, er weiß, dass das untertrieben ist. Vor seiner Amtsverwaltung liegt eine Idylle aus Dorfteich, Lindenallee und gelb-weißen Klosterkirchen. Für dieses „Barockwunder“ im Südosten Brandenburgs ist Neuzelle natürlich noch viel berühmter als für sein Bier.

Das Bier brauten einst die Mönche, nach dem Mauerfall nahm ein privater Bierbrauer die Tradition gegen übermächtige Konkurrenz wieder auf, doch das ist nur eine der vielen (Helden-) Geschichten, die die kleine Stadt nahe der polnischen Grenze zu bieten hat. Sie führen tief in die Vergangenheit, handeln von Kriegen, von Grenzen und vom Glauben, der alle Zeiten überdauerte.

Und sie handeln von neuen Anfängen. Neuzelle, der Name ist ein Programm – auch für die Zisterziensermönche, die sich nach 200 Jahren 2018 wieder in Neuzelle ansiedelten. Und nun ein neues Kloster bauen wollen. Um Außenstehenden das alles zu erklären, nehmen sich Neuzeller wie der Amtsdirektor, die Mitarbeiter der Stiftung Neuzelle oder auch Zisterziensermönch Pater Kilian lieber viel Zeit.

Der Weg nach Neuzelle ist schon eine Zeitreise

Pater Kilian auf dem ehemaligen Stasigelände in der Nähe von Neuzelle (Archivbild).

Foto: Sergej Glanze

Allein der Weg nach Neuzelle ist eine Zeitreise. Er führt von Berlin aus erst durch die anonyme Plattenbauwelt von Eisenhüttenstadt, dann erreicht man eine Art Mini-Bayern. Sanfte Hügel, schmale Sträßchen, Geranien vor Fenstern und Balkonen. Auf dem Klostergelände prunken gleich zwei Barockkirchen mit Stuck und Putten, Malereien und Gold, als wäre man in Bamberg. Im Normalfall toben hier Schüler durch Kreuzgang und Klosterhof, ab Ostern strömen die Touristen in die Kirchen, das Museum und die Brauerei. Jetzt ist es leise. Nein, es herrscht Stille.

„Vergangene Woche kam einfach überhaupt niemand mehr“, sagt Tilman Schladebach, Leiter für Marketing und Kultur der Stiftung Stift Neuzelle, die das historische Kloster mit Museum, Barockgarten und anderen Angeboten verwaltet. Ostern startet die Hauptsaison im Kloster Neuzelle, eigentlich hatten sie bis Pfingsten 20.000 Besucher erwartet. Und das nicht nur wegen des Wetters. Sondern weil hier eigentlich immer Ostern ist. Die Passionsgeschichte ist seit Jahrhunderten ein Hauptmotiv, im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Und sie wird auch dieses Jahr erzählt, nur eben anders als geplant.

Eigentlich sollte das „Himmlische Theater“ gezeigt werden

Es ist die Attraktion, die das Klostermuseum eigentlich jetzt zeigen wollte: Das „Himmlische Theater“, eine begehbare, mannshohe Bilder-Erzählung der Ostergeschichte aus dem Barock. Italienische Maler schufen sie im Kloster ab 1750. Eine Theaterkulisse aus mehr als 200 lebensgroßen Figuren und Tafeln. Diese erzählten in 15 dramatischen Szenen alles vom Einzug nach Jerusalem bis zur Auferstehung, quasi lebensecht und auf Augenhöhe – für Menschen, die nicht gut lesen konnten und vielleicht auch nicht bibelfest waren. Die wichtigsten Bibelzitate haben die Maler den Figuren schriftlich in den Mund gelegt – fast wie Sprechblasen.

Erst 1997 wurden die Werke, stark beschädigt, im Kirchturm wiederentdeckt. Drei von fünf Theaterbildern und vier Szenen sind inzwischen restauriert. und sollten nun zugänglich gemacht werden. Weil Führungen abgesagt sind, Museum und Kirchen zu, werden als Ausgleich nun alle 15 Szenen ins Internet gestellt, sagt Tilman Schladebach. Sie werden in den Social-Media-Kanälen der Stiftung („Klosterneuzelle“) auf Instagram und Facebook veröffentlicht.

Der Klostergarten mit Orangerie und Stiftskirche.

Foto: Andreas Taubert / BM

Ostern im Internet: So inständig, wie die Gemeinde Neuzelle auf ihrer Homepage bittet, derzeit nicht persönlich vorbeizukommen, so aktiv ist das Klosterstädtchen inzwischen im Netz. Und, natürlich, hinter den Kulissen. Zwar schweigen die Glocken, wie immer in der Karwoche, die Christuskreuze sind verhängt. Doch die sechs Mönche des 2018 neu gegründeten Zisterzienser-Priorats versehen ihre Gottesdienste, Gebete und Chorgesänge in der prächtigen Barockkulisse der Stiftskirche wie sonst auch. Und das auch öffentlich – im Internet.

Wer zuschauen und mithören will, ist dazu neuerdings über einen eigenen Youtube-Kanal eingeladen. Allein an der Heiligen Messe am Palmsonntag nahmen auf diese Weise mehr als 200 Besucher teil, auch den regelmäßigen Chorgebeten schauen viele zu. Sie sind auch musikalisch ein Genuss, denn die Zisterzienser, deren Mutterkloster in Heiligenkreuz (Österreich) ist, sind berühmt für ihre Gregorianischen Choräle. Als einer der singenden Mönche in Neuzelle bei der Übertragung hustet, wird zweierlei klar: Wie berührend und menschlich die uralten Liturgien auch heute noch sind, zumal live, selbst am Bildschirm. Und man versteht, dass das Kontaktverbot leider Sinn hat.

Info: Neuzelle und die Mönche

Das Kloster Neuzelle (lat. Monasterium Nova Cella) wurde durch Zisterzienser-Mönche im Jahr 1268 gegründet. Gründer war der meißische Markgraf Heinrich der Erlauchten. Die Zugehörigkeit Neuzelles zur Niederlausitz und damals damit zu Böhmen und Sachsen ermöglichte im 17. und 18. Jahrhundert die barocke Überarbeitung der Anlage. Infolge des Wiener Kongresses 1815 fiel Neuzelle ans protestantische Preußen und das Kloster wurde säkularisiert. König Friedrich Wilhelm II. ließ 1817 Ländereien und Besitz in eine staatliche Stiftung überführen, die bis zur Verstaatlichung in der DDR 1955 bestand. Im Jahr 1996 wurde die Stiftung Stift Neuzelle als Stiftung öffentlichen Rechts des Landes Brandenburg neu gegründet.

Von den 1930er-Jahren an ließen die Nationalsozialisten in den Klostergebäuden Offiziere als „Führernachwuchs" ausbilden. Die DDR schulte hier Lehrer, unter anderem auch im Marxismus. Zugleich bestand ein Priesterseminar für katholische Geistliche. Heute fungiert die Stiftskirche als katholische Gemeinde- und Wallfahrtskirche, die Heilig-Kreuz-Kirche ist die Gemeindekirche der evangelischen Gemeinde.

in den Klostergebäuden Offiziere als „Führernachwuchs“ ausbilden. Die DDR schulte hier Lehrer, unter anderem auch im Marxismus. Zugleich bestand ein Priesterseminar für katholische Geistliche. Heute fungiert die Stiftskirche als katholische Gemeinde- und Wallfahrtskirche, die Heilig-Kreuz-Kirche ist die Gemeindekirche der evangelischen Gemeinde. Über 200 Jahre gab es keine Mönche in Neuzelle. Erst am 2. September 2018 wurde wieder ein Priorat gegründet – der Konvent des Priorates Neuzelle.

wurde wieder ein Priorat gegründet – der Konvent des Priorates Neuzelle. Das Mutterkloster der Zisterzienser liegt im österreichischen Heiligenkreuz.

liegt im österreichischen Heiligenkreuz. Der Name des Ordens erinnert an dessen erstes Kloster, das im Jahr 1098 in „Cistercium“ gegründet wurde, heute Citeaux (Frankreich). Zisterzienser sind sozusagen „reformierte“ benediktinische Mönche. Während viele benediktinische Klöster wie die französische Abtei Cluny in Pracht und Reichtum lebten, wollten die Zisterzienser die Einfachheit der monastischen Lebensweise wieder in den Vordergrund stellen. Grundsätze sind bis heute der von Gebet und Liturgie geprägte Tageslauf und das Ziel, vom Ertrag der eigenen Arbeit zu leben.

Die Youtube-Übertragungen sind ein Versuch

Für die Patres ist die Kontaktbeschränkung eine komplizierte Situation. Zwar sind sie eigentlich die Stille gewohnt – mehrmals am Tag ziehen sie sich zum Gebet zurück, Einkehr und Schweigen gehören zum mönchischen Leben. Doch diese „verordnete Stille“ sei etwas ganz anderes, sagt Pater Kilian. Pater Kilian Müller, 43 Jahre alt, ist Priester, Subprior und war 2018 Mitgründer des Priorats. „Wir versuchen, per E-Mail, Telefon und in den sozialen Netzwerken Kontakt zur Gemeinde zu halten.“ Prior Simeon ist Gemeindepfarrer in Neuzelle, die Mönche geben Religionsunterricht, sind als Seelsorger da. „Ich versuche, in der aktuellen Krise auch eine Einladung zu sehen, nach dem Wozu zu fragen“, sagt Pater Kilian. So sind auch die Youtube-Übertragungen ein Versuch. Bis öffentliche Gottesdienste wieder erlaubt sind, senden sie abends den Rosenkranz und die Komplet. Danach müsse man sehen.

Dass sie nun das höchste Fest der Christen ohne Publikum feiern müssten, sagt der Pater, sei „bitter und hoffentlich einmalig“. Andererseits sieht er auch darin eine Chance. Schließlich geht es an Ostern um jemanden, der das Leiden „am eigenen Leib Länge mal Breite erfahren hat.“ Daraus ergäben sich mitunter tiefe Fragen, „in denen sich auch die Tragkraft des Glaubens an Gott zeigt“.

Die Patres vl. Pater Kilian, Pater Aloisus, Pater Konrad, Pater Albrich, Pater Simeon

Foto: Sergej Glanze

Wer sich mit den Zisterziensern unterhält, erlebt eine Überraschung. Die sechs Mönche sind einerseits Theologen, gute Sänger, Menschen des Gebets – und andererseits eine fröhliche Gemeinschaft, die mit Koch, Kater und Gemeinschafts-Skoda auf dem Klostergelände lebt. Mitten in der Gemeinde, die Prior Simeon auch noch als Gemeindepfarrer führt.

Schon allein wegen ihrer wehenden Ordensgewänder sind sie auch eine Attraktion für Besucher. Im Jubiläumsjahr 2018 kamen 120.000 Menschen zu Konzerten, Festen, Führungen, Märkten, und die meisten liefen wohl auch an der Haustür des Ordens vorbei. Doch Zisterzienser zu sein, erfordere auch Rückzug.

Der Tag beginnt um fünf und endet um 20 Uhr mit Gebet

„Ora et labora“ – bis heute sind Gebet und praktische Arbeit der Grundsatz des Ordens. „Unser Tag beginnt früh um fünf und endet um 20 Uhr mit Gebet“, sagt Pater Kilian. „Wir alle haben außerdem praktische Aufgaben“. Er selbst hat in seinem früheren Leben Betriebswirtschaftslehre studiert und ist deshalb mit den Verhandlungen zum Kauf des Grundstücks befasst, auf dem sie das neue Kloster bauen wollen. „Das historische Kloster Neuzelle ist heute ein Kulturort, das soll auch so bleiben“, sagt der Pater. Um heute wirkliches Klosterleben zu gestalten, will er, wenn man so will, noch einmal zurück an den Anfang.

Vom Klosterhügel hinter der Stiftskirche lässt sich verstehen, was die ersten Zisterzienser vor gut 750 Jahren bewog, sich ausgerechnet hier niederzulassen. Der Blick fällt weit übers Odertal bis nach Polen. Der Ort lag aus der Sicht Böhmens und Sachsen am Rand der Welt. Das Land war sumpfig, die wenigen slawischen Siedler arm. Ora et labora: Die Zisterzienser legten das Land trocken, begründeten eine ertragreiche Landwirtschaft, bauten sogar Wein an, begründeten den Ruf von Neuzelle als wirtschaftlich, kulturell und theologisch bedeutsamem Ort. Dieser Ruf hält bis heute an. Nur Mönche gab es über 200 Jahre nicht mehr, seit Neuzelle ans protestantische Preußen fiel und das Kloster säkularisiert wurde.

Der Ort für das neue Kloster liegt zwölf Kilometer entfernt. Der Pater fährt mit den Besuchern gern selbst in den Wald nahe dem Dorf Treppeln. Eine Huckelpiste endet an einem verfallenen Pförtnerhaus im Nadelwald. Das Areal war einst ein verfallenes „Kurheim“ der Stasi. Rostige Straßenlampen, zerschlagene Fensterscheiben, zugewucherte Wege. Wo einst das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) seine höheren Bediensteten zur Kur schickte – so zumindest lautet die offizielle Beschreibung –, wo Stasi-Obere Wildschweine jagten oder Staatsgäste unterbrachten wie einen Ölscheich, von dem sie sich in den umliegenden Dörfern bis heute erzählen: Hier soll das neue Kloster entstehen.

Neben einer Kirche, Wohnräumen für die Mönche, Küche und Klostergarten soll es hier auch Gebäude für Besucher und Gäste geben, sagt Pater Kilian. „Viele Menschen suchen heute Rückzug und Einkehr in Klöstern, etwa zu Seminaren.“ Den Plan hat er schon im Kopf, die Verhandlungen laufen, wenn auch, wie Pater Kilian sagt, wegen der Corona-Krise nur verzögert. Das Gelände gehört der Stiftung Stift Neuzelle, die die Neugründung unterstützt – doch wegen der früheren Bebauung und der Lage im Wald sind viele Genehmigungen nötig. Trotzdem: In sechs Jahren, hofft Pater Kilian, könne der erste Teil des Klosters stehen.

Wer zum ersten Mal zwischen den Stasi-Ruinen steht, dem fällt es schwer, sich das auszumalen. Der Rundgang führt tief in die deutsch-deutsche Geschichte. Bis heute wird das Gelände „Forsthaus Treppeln“ genannt, obwohl die namensgebende Försterei schon in den 1970er-Jahren abgerissen wurde. Zur Geschichte gehört auch das Schweigen, das bis heute darüber liegt. Das angeblich harmlose Kurheim war auch ein militärisches Objekt. Die Abkürzung steht laut Stasi-Unterlagenbehörde für „Konspiratives Objekt“, in der Umgegend nennen sie es K-Null.

In den Ruinen finden sich tatsächlich Reste eines zerstörten Kinosaals und auch eine Kegelbahn. Wenn das Haus der Erholung höherer Stasi-Leute diente – Anwohner sagen: „Belustigung“: Warum gab es dann eine Schießanlage und Gefangenenzellen? Einen Zaun drumherum, der scharf bewacht wurde? Warum war es dem Personal bei Strafe verboten, mit den Gästen zu sprechen? Die Mitarbeiter, heißt es, wurden zu ihren Aufgaben in den Dörfern rekrutiert und zum Schweigen verpflichtet.

Wo die Stasi jagen ging und einen Ölscheich beherbergte

Köche, Wächter, Kinovorführer – alle angestellt beim MfS. Einige mussten für ihren Dienst regelmäßig Schießübungen machen. Einige wurden in Berlin im Kino International zum Filmvorführer ausgebildet, andere für die Kegelbahn, wird erzählt. Es gibt Geschichten, wie die Mitarbeiter in den Delikat-Läden der umliegenden Städte edelste Lebensmittel für „K-Null“ einkauften, an die normale Bürger nicht herankamen. Cognac, Sekt, Schokolade, Schinken, alles fürs Kurheim. Die Mitarbeiter fuhren zum Hintereingang, heißt es, damit sie niemand bei den Luxus-Einkäufen sah.

Wer die Gäste von „K-Null“ waren, ist namentlich nicht bekannt. Man weiß allenfalls von Erich Mielkes Stellvertreter Gerhard Neiber, der dem Objekt vorstand und gern zum Jagen kam. Doch in den Dörfern wussten sie, dass „K-Null“ eigene Wasseranschlüsse hatte, eigenen Strom, eine Telefonanlage „bis nach Moskau“ – der riesige Funkmast steht noch. Sogar ein tiefes Loch für einen Bunker wurde ausgehoben. Wie andere Stasi-Objekte habe man das Areal für den Ernstfall im Kalten Krieg abgesichert, da sind sie sicher. Etwas „Ernstes“ sei nie aber passiert. Oder doch ?

Hinter vorgehaltener Hand wird erzählt, dass Mitarbeiter in der Schießanlage auch Spezialmunition fanden, die in der DDR hergestellt und auch an die RAF-Terroristen der Bundesrepublik geliefert wurde, weil sie für Uzi-Maschinenpistolen passte. Das passt wiederum zu der bekannten Geschichte des Stasi-Kurheims in Briesen, wo 1978 geflohene RAF-Terroristen auf ihr neues Leben in der DDR vorbereitet wurden.

Die Geschichte der Försterei Treppeln ist bisher nicht aufgearbeitet. Nach dem Mauerfall versuchten sich Ärzte, ein Frauenhaus, Gastwirte und andere an dem Standort, zuletzt wurden Flüchtlinge untergebracht. Danach kamen Metalldiebe, wieder andere hinterließen Nazi-Schmierereien. All das gehört auch zur Geschichte, die die Zisterzienser nun quasi „mitkaufen“.

Pater Kilian schaut auf die gigantischen Lebensbäume vor dem Haupthaus des Stasi-Objekts. Die Gebüsche, einst spießiges Rabattengrün, sind zu meterbreiten Monstern gewuchert, als wollten sie alles verschlingen. Irgendwo knarrt ein Specht. Kann man ein Kloster auf solch unsicherem Grund bauen? Doch, sagt der Mönch. „Man sieht hier, dass Geschichte nicht einfach verschwindet, sondern mitgedacht werden muss.“

Er erzählt, wie begeistert alle Beteiligten von der Idee waren, ausgerechnet hier ein Kloster zu bauen. Nicht nur im Stift und im Amt Neuzelle, sondern auch beim Generalabt seines Ordens und in Görlitz, wo der Bischof sitzt, der eine Million Euro als erste Finanzierung zugesagt hat. „Offenbar hat die Idee für alle, für die Mitbrüder, den Abt, aber auch auf der politischen Ebene einen Sinn ergeben, dass man hier etwas auf eine bestimmte Weise aufräumen kann – vielleicht sogar heilen.“

Eine unerwartete Gottesbegegnung

Heilen? Auf der Rückfahrt berichtet der Pater, wie er selbst zu seiner Berufung kam. Wenn man von der Kraft des Glaubens eine Ahnung haben möchte, dann taugt dazu diese Lebensgeschichte. Evangelisch getauft, aufgewachsen in Friedberg in Hessen, studierte er zunächst BWL, dann Kulturwissenschaften und meldete sich mit 30 für eine Woche Auszeit im Mutterkloster der Zisterzienser in Österreich an. Auf die Idee kam er beim Googeln, sagt er, „mich hatten die Zisterzienserklöster zunächst als Bauwerke fasziniert. Ich hatte viele besucht, bevor mir klar wurde, dass es den Orden noch gibt.“

Nach zwei Tagen im Kloster, so schildert er es, „hatte ich ziemlich unerwartet das, was man eine Gottesbegegnung nennt“. Ein Ereignis, das sein Leben ziemlich durcheinander wirbelte. Er berichtet von Tränen, Fassungslosigkeit, aber auch viel Klarheit. „Das ging über drei Tage, von Freitag bis Sonntag.“ In der christlichen Dimension, sagt er, sind diese drei Tage keine zufällige Zeitspanne. Auch Ostern verläuft von Freitag bis Sonntag. Einmal fuhr er noch zurück nach Berlin. Dann zog er in Heiligenkreuz ein, das war 2006. Mit über 30 studierte er nun auch noch Theologie, wurde Priester und Mitgründer in Neuzelle.

Der Pater ist eigentlich ein sachlicher Mensch, doch wenn er von dieser Lebenswendung erzählt, stehen ihm die Tränen in den Augen. Er versucht, dem Laien dieses Gefühl zu erklären: „Es ist Liebe.“ Ganz ähnlich, sagt er, fühle sich der Plan an, aus dem schwierigen Objekt in Treppeln nun einen Ort des Glaubens zu machen. Ora et labora – Glaube kann Berge versetzen. Auch das erzählen sie sich in Neuzelle: Die ersten Mönche hätten für das Plateau des Klosters einen 19 Meter hohen Berg abgetragen. Was mancher damals sicherlich auch ziemlich verrückt fand. So gesehen ist das, was die sechs neuen Mönche in Treppeln vorhaben, durchaus realistisch.