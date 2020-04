Wusterhausen/Dosse: Party am Lagerfeuer trotz Corona-Beschränkungen

Vier Männer in Wusterhausen/Dosse haben die Corona-Regeln missachtet - die Polizei schritt ein. Auch in Rheinsberg gab es einen Vorfall

Wusterhausen/Dosse. Rund zwei Wochen nach Einführung der Ausgangsbeschränkungen in Brandenburg muss die Polizei immer mal wieder eingreifen. Vier Männer im Alter von 26 bis 31 Jahren entfachten etwa laut Polizei ein Lagerfeuer an einem See bei Wusterhausen/ Dosse und hörten dabei laute Musik. Das Feuer war beim Eintreffen der Beamten am Sonntag zwar gelöscht, die Gruppe war aber noch da. Die Männer hätten einen Platzverweis erhalten und ein Verfahren wegen Ordnungswidrigkeit.

In Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin) fanden sich der Polizei zufolge am Sonntag 13 Erwachsene und 7 Kinder an einer Badestelle am Kleinen Linowsee zusammen. Auch sie erhielten einen Platzverweis und wurden über die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus aufgeklärt.