Achter Corona-Toter in Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum

Potsdam. Im kommunalen Ernst-von-Bergmann Klinikum (EvB) Potsdam ist am Donnerstag ein 82-Jähriger an den Folgen des Corona-Virus gestorben. Es ist mittlerweile der achte Tote in dieser Klinik. Daneben seien Stand Donnerstagnachmittag insgesamt 78 der 389 Menschen, die dort behandelte werden, nachweislich infiziert, sagte einer Sprecher der Landeshauptstadt. Davon befänden sich 64 auf der Isolier- und 14 auf der Intensivstation, wovon elf beatmet werden müssten. „Wir freuen uns aber, dass zwei Corona-Patienten im Laufe des Tages entlassen werden konnten.“ Daneben seien 21 Mitarbeiter mit infiziert, wobei „noch sehr viele Testergebnisse ausstehen“.

Das EvB hatte wegen eines vorherigen sprunghaften Anstiegs der Covid19-Fälle am Mittwochvormittag einen Aufnahmestopp verhängt. Die Notaufnahme ist seitdem nur noch für absolute Notfälle wie Schlaganfallpatienten offen. Von den elf Patienten, die seitdem kamen, habe man fünf wieder wegschicken müssen, so der Sprecher weiter. „Normalerweise kommen aber jeden Tag Hunderte.“ Am Freitag will das städtische Gesundheitsamt nach entsprechender Empfehlung des Robert-Koch Instituts entscheiden, ob das EvB wieder öffnet. Das sei natürlich das Ziel, sagte der Stadtsprecher.

Eine Ausweichbewegung auf Potsdams zweitgrößte Klinik, das St. Josef-Krankenhaus, gibt es allerdings augenscheinlich nicht. Wo normalerweise täglich um die 60 in die Notaufnahme kämen, seien es am Donnerstag lediglich 36 gewesen, sagte ein Kliniksprecher. Er vermute eine gewissen Selbstbeschränkung der Bürger bei vermeintlichen Bagatellfällen. Das Josef-Krankenhaus würden 14 Covid-Fälle behandelt. In Potsdam sind aktuelle 197 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert.