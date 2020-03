Coronavirus: Brandenburg bittet Berliner - Keine Ausflüge mehr ins Umland

Potsdam. Um Reisebeschränkungen in Ostprignitz-Ruppin ist ein Streit entbrannt. In dem Kreis sind seit Donnerstag touristische Reisen aus privatem Anlass verboten. Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin reagierte nach eigenen Angaben mit dem Verbot vor allem auf viele Touristen, die seit den Autokontrollen an wichtigen Zufahrtsstraßen zum Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern in der Region gestrandet seien.

„Ob Wohnmobile, aber auch die Datschen und Bungalows, die Region ist voll“, sagte Landrat Ralf Reinhardt (SPD). Der Schritt sei nötig gewesen, um diese Touristen zur Abreise zu bewegen. „Wir sind schon für unsere einheimische Bevölkerung äußert knapp mit unseren medizinischen Kapazitäten, von Masken bis zu Desinfektionsmitteln. Wenn sich über Ostern nochmal zusätzlich Menschenkolonnen hierher bewegen, reicht die Versorgung nicht.“

Die Allgemeinverfügung des Landkreises sei nicht zielführend, erklärte am Donnerstag dazu Staatskanzleichefin Kathrin Schneider(SPD): „Wir müssen gemeinsam und abgestimmt vorgehen. Ein Flickenteppich unterschiedlicher Regelungen in wesentlichen Fragen ist für die Bürgerinnen und Bürger nicht nachvollziehbar und erhöht die Unsicherheit.“

Coronavirus: Landkreis OPR rudert zurück

Der Landkreis hält es dagegen nach wie vor für richtig, den touristischen Verkehr unbedingt einzuschränken, wie er mitteilte. Er ruderte am Donnerstag aber teilweise zurück. Die Allgemeinverfügung werde präzisiert, hieß es. Ziel sei es, denjenigen, die bereits länger im Landkreis sind, ein Bleiberecht in ihrem Zweitwohnsitz zu ermöglichen und Einreisen entsprechend bis mindestens 19. April einzudämmen.

Dabei gehe es vor allem um die Menschen, die in Ostprignitz-Ruppin im Zweitwohnsitz leben und arbeiten. Klar müsse aber auch sein, wer im Landkreis über einen längeren Zeitraum seinen Lebensmittelpunkt hat und die Voraussetzungen erfüllt, sollte sich mit dem Erstwohnsitz in Ostprignitz-Ruppin anmelden.

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach rechnet mit „Hochkrisenzeit“ von zwei Monaten

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) rechnet mit einer „Hochkrisenzeit“ von etwa zwei Monaten. Er rief die Tourismusbranche in einem Dialog mit Verbänden dazu auf, schon wieder nach vorn zu blicken. Wenn die Beschränkungen langsam gelockert und Urlaube auch in Brandenburg möglich sein werden, müsse die Branche vorbereitet sein. „Dann können wir vielleicht sehen, dass wir für die zweite Jahreshälfte wenigstens ein bisschen gerettete Saison kriegen“, sagte Steinbach. Der Tourismus sei in Brandenburg zu einer wichtigen Säule geworden. Die Landesregierung appellierte am Donnerstag an die Brandenburger, Ausflüge zu vermeiden - und an Berliner, derzeit möglichst nicht ins Nachbarland zu fahren.

Nach Angaben des Landkreistages Brandenburg ist Ostprignitz-Ruppin die bislang einzige Kommune im Land, die eine solche Maßnahme getroffen hat. Mit der Regelung schließt sich der Landkreis an Länder wie Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern an, die ähnliche Bestimmungen für Touristen und Menschen mit Zweitwohnsitz erlassen haben. Der Landkreis im Nordwesten Brandenburgs zieht jährlich viele Touristen an - 2019 zählte der Tourismusverband Brandenburg über eine Million Übernachtungen und damit einen Anstieg um 3,5 Prozent.

Ronny Kretschmer, Vorsitzender der Linke-Fraktion im Kreistag Ostprignitz-Ruppin, forderte den Landrat auf, die Beschränkung noch einmal zu überdenken und zurückzunehmen. „Andernfalls wird ein unheilvoller Wettlauf um die drastischsten Einschränkungen zwischen den Landkreisen in Gang gesetzt“, teilte Kretschmer mit.