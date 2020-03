Frankfurt (Oder). Die Staus vor den Übergängen an der deutsch-polnischen Grenze wegen der Coronavirus-Kontrollen werden immer länger. Am Mittwochnachmittag reichte die Auto-Warteschlange auf der Bundesautobahn A12 von Frankfurt (Oder) bis zurück auf den Berliner Ring am Autobahndreieck Spreeau, teilte ein Polizeisprecher mit.

„Auf der Autobahn A12 standen die Lkw am Mittwochmittag auf der rechten Spur mehr als 50 Kilometer weit, auf der A15 etwa 37 Kilometer und auf der A11 etwa zehn Kilometer“, sagte Torsten Herbst, Sprecher des Polizeipräsidiums Brandenburg. „Wir müssen immer wieder an die Fahrer appellieren, eine Rettungsgasse frei zu lassen.“ Sei das gelungen, werde diese aber kurze Zeit später wieder zugestellt.

Fahrer hielten am Rand der Autobahn, um zu schlafen

Auf die Situation an den Grenzübergängen haben die polnischen Behörden in der Nacht zu Mittwoch reagiert und drei weitere Grenzübergänge in Brandenburg für den kleinen Binnenverkehr geöffnet. „Pendler können zu Fuß oder mit ihren privaten Pkw auch die Stadtbrücke in Frankfurt (Oder) sowie die Übergänge in Guben und Küstrin-Kietz nutzen. Auch Busse und Kleinbusse dürfen passieren“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei der Berliner Morgenpost. „So sollen die anderen Grenzkontrollstellen entlastet werden, Pendler müssen sich nicht im Stau anstellen.“

Der Sprecher betonte, dass die zusätzlich geöffneten Grenzstellen nicht für Lkw und den Güterverkehr geöffnet werden. Um die Wartezeiten am Grenzübergang Frankfurt (Oder) an der A12 zu entlasten, wurde dieser am Mittwochmittag für Pkw gesperrt.

Lkw-Fahrer sollen Autobahn auf keinen Fall verlassen

„Um die Autobahn und den Übergang nach Polen zu entlasten, sollen Pkw-Fahrer die Grenzübergänge Guben, die Stadtbrücke in Frankfurt (Oder) und den Übergang Küstrin-Kietz nutzen“, sagte er. „Lkw sollen auf keinen Fall die Autobahn verlassen und versuchen, diese Übergänge zu nutzen. Sie werden nicht durchgelassen und werden zurückgeschickt.“

Nach Angaben der zuständigen Landespolizei versuche man, die A12 vor Frankfurt (Oder) Pkw-frei zu bekommen. Seit Mittwochmittag stehen Lkw ab dem Abzweig Frankfurt (Oder) West zwei Fahrspuren Richtung Grenze zur Verfügung. Der Rastplatz Frankfurter Tor mit Flächen für etwa 600 Lkw konnte geräumt werden, die Fahrzeuge konnten sich in den Verkehr einreihen. „Der Rastplatz kann jetzt wieder angefahren werden, damit die Fahrer ihre gesetzlichen Ruhezeiten einhalten und die WC-Anlagen nutzen können“, sagte ein Polizeisprecher. „Wegen der Überfüllung des Parkplatzes hatten Lkw-Fahrer am Rand der Autobahn angehalten und sich schlafen gelegt.“

