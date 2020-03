Stau: Autobahn für Autos in Richtung Frankfurt/Oder gesperrt

Stau auf der A12 in Fahrtrichtung Polen am Dienstag, 16. März.

Frankfurt (Oder). Auch am Donnerstagmorgen mussten Autofahrer auf den Bundesautobahnen 12 und 11 Richtung Polen mit langen Staus rechnen. Auf der A12, die von Berlin in Richtung Polen führt, gab es 47 Kilometer Stau vor der Grenze nach Polen, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte. Für Autos ist die Autobahn mittlerweile in Richtung Frankfurt (Oder) vollständig gesperrt. Autofahrer sollten den Grenzübergang an der Stadtbrücke in Frankfurt (Oder) nutzen, meldet die Verkehrsinformationszentrale (VIZ). Lastwagen durften zusätzlich auf dem Standstreifen fahren, hieß es.