Stoßstange an Stoßstange: Lkw, Busse und Privatfahrzeuge stauen sich auf den Autobahnen vor den deutsch-polnischen Grenzübergängen.

Corona-Krise Corona-Kontrollen: 60 Kilometer Stau an Grenze zu Polen

Frankfurt (Oder). Die Staus vor den Übergängen an der deutsch-polnischen Grenze wegen der Coronavirus-Kontrollen werden immer länger. Der Rückstau der Lastwagen und Autos auf der Bundesautobahn 12 reiche mittlerweile von Frankfurt (Oder) bis nach Storkow (Oder-Spree) und sei auf fast 60 Kilometer angewachsen, sagte der Sprecher der Bundespolizeidirektion, Jens Schobransk, am Mittwoch auf Anfrage.

Am Vortag waren es etwa 15 Kilometer gewesen. Auf polnischer Seite wird laut Schobranski sehr genau kontrolliert. Es werde gefragt, wohin die Fahrer wollen, woher sie kommen und wie der Gesundheitszustand ist. "Auch Bundespolizisten sind auf deutscher Seite präsent", sagte der Sprecher. Hier werde "nach Bedarf" kontrolliert.

Angesichts der immer länger werdenden Staus an den Brandenburger Grenzübergängen nach Polen sind Mittwoch um Mitternacht von polnischer Seite drei weitere zusätzlich geöffnet worden. Küstrin an der Bundesstraße 1, die Stadtbrücke von Frankfurt (Oder) nach Slubice und Guben stehen nun bereit: Nach Angaben des Brandenburger Innenministeriums jedoch nur für Fußgänger und Privatautos. Busse und Lastwagen können dort nicht passieren.

Wartende Menschen bekommen Notversorgung mit Getränken und Lebensmitteln

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte dazu mit dem polnischen Außenminister Jacek Krzysztof Czaputowicz telefoniert. „Ich bin sehr erfreut, dass so schnell gehandelt wurde und danke dafür den polnischen Kollegen“, betonte Woidke. Die deutsch-polnische Grenze müsse dringend entlastet werden. Der Zustand sei für Lkw- und Pkw-Fahrer und ebenso die Anwohner insbesondere in Schwedt und Frankfurt (Oder) nicht zumutbar.

Wartende Menschen in den Staus bekommen eine Notversorgung mit Getränken und Nahrungsmitteln, sagte Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) in der gemeinsamen Sitzung der Landtagsausschüsse für Gesundheit und Inneres. Außerdem werde für sanitäre Einrichtungen an der Strecke gesorgt. Das sei über den Krisenstab mit dem Technischen Hilfswerk und den Autobahnmeistereien organisiert worden.

