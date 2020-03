Deutsche Bahn: Bahnverkehr nach Frankfurt (Oder) wird unterbrochen - SEV

Das Bahnnetz in Berlin und Umgebung wird ein Stück moderner – aber bis dahin müssen sich Bahnfahrer auf der Strecke zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) auf Einschränkungen einstellen. Vom Sonnabend, 4. bis Freitag, 24. April wird zwischen den Stationen Berlin-Ostkreuz und Erkner ein neues Stellwerk angeschlossen.

Die Züge des Regionalexpress’ RE1 fallen deshalb in dieser Zeit zwischen diesen beiden Stationen aus, teilte die Deutsche Bahn am Dienstag mit. Fahrgäste könnten auf dem Streckenabschnitt auf Busse oder die S-Bahnlinie S3 ausweichen. „Um die Auswirkungen für Pendler so gering wie möglich zu halten, finden die Bauarbeiten während der Berliner und Brandenburger Osterferien (6. bis 17. April) statt“, hieß es in der Mitteilung.

RE1 unterbrochen: SEV wird bis nach Berlin eingerichtet

Die Linie RE ist nicht die einzige Verbindung, die von der Unterbrechung der Strecke betroffen ist. Auch die auf der Strecke verkehrenden internationalen Züge der Eurocity-Verbindung Warschau–Berlin verkehren wegen der Bauarbeiten nur eingeschränkt. Während der Zeit der Stellwerkarbeiten fahren die Bahnen nicht bis nach Berlin, sondern nur von Warschau nach Frankfurt(Oder) und zurück. Für die Strecke nach Berlin werden Ersatzbusse eingerichtet.

„Die Fahrzeit verlängert sich damit um rund eine Stunde auf insgesamt zwei Stunden“, teilte die Deutsche Bahn mit. Betroffen sind davon bereits die letzten beiden Verbindungen am Freitag, 3. April von Warschau in Richtung Berlin. Das letzte Teilstück der Strecke von Frankfurt(Oder) in die Hauptstadt müssen Fahrgäste dann schon im Bus zurücklegen. Die Fahrpläne der Ersatzbusse seien auf die Abfahrts- und Ankunftszeiten der Fernverkehrszüge in Frankfurt (Oder) abgestimmt, teilte die Bahn mit. Am Berliner Hauptbahnhof befindet sich die Abfahrtsstelle am Europaplatz, am Hauptbahnhof Frankfurt(Oder) starten die Busse vom Bahnhofsvorplatz.

Neues Stellwerk Grundlage für Ausbau Bahnhof Köpenick

Das neue Stellwerk ist Teil des Ausbaus der 85 Kilometer langen Strecke Berlin–Frankfurt (Oder). Durch den Anschluss des modernen elektronischen Stellwerks ersetzt die Bahn alte Technik. Bei Abweichungen im Zugbetrieb könne dank der zentralen Steuerung bald schneller reagiert werden. „Wir investieren massiv, um Bahnfahren zuverlässiger und komfortabler zu machen“, sagte Alexander Kaczmarek, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für das Land Berlin.

Es gebe kurzfristig Einschränkungen, damit es langfristig für die Fahrgäste besser werde. „Das neue Stellwerk ist auch die Grundlage für den anstehenden Ausbau des Bahnhofs Köpenick zum Regionalbahnhof sowie für zuverlässige und leistungsfähige Verkehre zum zukünftigen Tesla-Standort Grünheide“, sagte Kaczmarek. Laut Bahn braucht die Anlage zudem weniger Wartung und spare Instandhaltungszeit. Dies sichere den zuverlässigen Betrieb auf dieser Strecke. Daneben sei die Technik Voraussetzung für den Einbau des neuen Europäischen Zugbeeinflussungssystems ETCS.