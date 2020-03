Cottbus (Brandenburg): 31-Jähriger erschossen - Täter nicht bekannt

Ein Mann ist in Cottbus an seinen schweren Verletzungen gestorben. Laut Innenminister handelt es sich wohl um Milieu-Kriminalität.

Cottbus. Nach den tödlichen Schüssen auf einen 31-Jährigen in Cottbus laufen die Ermittlungen laut Innenministerium auf Hochtouren. "Alle Brandenburger Sicherheitsbehörden arbeiten eng zusammen. Allem Anschein nach handelt es sich höchstwahrscheinlich um Milieu-Kriminalität", erklärte Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Donnerstag. Näheres lasse sich aber erst nach Abschluss der Ermittlungen sagen.

Der Mann war am Sonntagabend in der Innenstadt an seinen schweren Verletzungen gestorben. Zeugen hatten demnach mehrere Schüsse gehört. Wer die Täter waren, ist den Angaben zufolge bislang nicht bekannt. Fest stehe jedoch, dass mehrere Personen an der Tat beteiligt gewesen seien, so die Polizei. Über den Tathergang, das Motiv und die Waffe wollte sie keine Informationen bekannt geben. Die Staatsanwaltschaft Cottbus und die Mordkommission ermitteln.

Schüsse in Cottbus: Mann aus rechtsextremer Kampfsport-Szene

Nach Medienberichten soll es sich bei dem Getöteten um einen Mann aus der lokalen rechtsextremen Kampfsport- und Türsteher-Szene handeln. Die Ermittlungsbehörden schwiegen dazu.

Der Innenminister lässt sich nach Angaben seines Sprechers "laufend" über die Arbeit und Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden informieren. Ein gesonderter Gesprächstermin mit dem Verfassungsschutz, wie er in den Medien angedeutet wurde, sei dafür jedoch nicht vorgesehen, erklärte der Ministeriumssprecher. Zu laufenden Ermittlungsverfahren könne das Ministerium keine Aussagen machen. Die Federführung der Ermittlungsarbeit liege bei der Staatsanwaltschaft Cottbus.

Der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) zeigte sich entsetzt. Es sei erschreckend, dass so etwas mitten in Cottbus passiere, zu einer Tatzeit, wo noch Passanten unterwegs sein könnten, erklärte er.