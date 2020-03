Das sind Brandenburgs Festival-Höhepunkte 2020

Brandenburg. Brandenburg will auch in diesem Jahr wieder seinen Ruf als Festivalland unter Beweis stellen. Ob es das Seefestival in Wustrau ist, das Kammermusik-Festival in Finsterwalde oder das Prignitz-Ruppiner Komödienfestival in Kampehl: Kulturinteressierte Berliner, die einen Ausflug ins Brandenburgische mit dem Besuch einer Oper oder eines Filmabends verbinden möchten, bekommen dazu reichlich Gelegenheit. Der Verein Kulturfeste hat in seiner soeben erschienenen Broschüre mehr als 1000 Veranstaltungen aufgelistet. Was Brandenburgs Kulturstaatssekretär Tobias Dünow besonders freut: „Konzerte, Lesungen und Aufführungen finden nicht nur in den großen Städten, nicht nur an etablierten Orten statt – sondern überall.“

Zahlreiche Veranstaltungen drehen sich anlässlich des 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens um den großen Komponisten. So eröffnet der Sinfonische Chor der Singakademie zusammen mit dem Philharmonischen Orchester des Staatstheaters Cottbus den Choriner Musiksommer mit Beethovens Oper „Fidelio“ (27. Juni). Auch die Kammeroper Schloss Rheinsberg stellt ihr internationales Festival junger Opernsänger unter das Motto „Ein Fest für Beethoven“: Neben Fidelio in der Urfassung werden an zwei Tagen Wandelkonzerte und Performances im Schlossgarten zu erleben sein (20. und 21. Juni).

Neben dem Beethoven-Jubiläum stehen zahlreiche weitere Jubiläen an. Denn so manches märkische Kulturereignis wurde nach dem Mauerfall aufgelegt und feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen – wie die Potsdamer Tanztage, das Filmfestival Cottbus, die Brandenburgischen Sommerkonzerte und der Orgelsommer in Potsdam. Die Berliner Morgenpost stellt einige der Highlights vor:

FilmFestival Cottbus

Das FilmFestival Cottbus (3. bis 7. November) bietet seinen durchschnittlich 22.000 Festivalbesuchern an sechs Tagen 200 Filmbeiträge aus mehr als 40 Ländern. Kern des Programms sind die Wettbewerbe: Der Internationale Wettbewerb Spielfilm gibt einen Überblick über die wichtigsten Trends des aktuellen osteuropäischen Kinos. Der Kurzfilmwettbewerb zeigt, wie sich der Kurzfilm in Osteuropa zu einer eigenen Kunstform entwickelt. Beim U18 Wettbewerb Jugendfilm geht es um aktuelle Spielfilme, die zeigen, wie Jugendliche versuchen, ihren Platz in der Welt zu finden. Bereits am Vortag des Festivalstarts (2.11.) stehen bei der Lausitzer Filmschau Kurzfilme von Filmschaffenden aus der Lausitz im Fokus. www.filmfestivalcottbus.de

Filmfest Eberswalde

Ebenfalls bereits ein Festival mit Tradition ist das Filmfest Eberswalde. Vom 10. bis 17. Oktober steht bei der 17. Provinziale das Thema Provinz im Mittelpunkt der Dokumentarfilme. Das Festival-Team wird wieder um die 900 Filme aus über 70 Ländern sichten, am Ende werden schließlich 50 Produktionen aus rund 20 Ländern vorgeführt. www.provinziale.de

Bernauer Musikfestspiele „Siebenklang“

Auf sehr unterschiedliche Spurensuche begeben sich die Künstler bei den 14. Bernauer Musikfestspielen „Siebenklang“ (25. April, 3., 6., 17. und 20. Mai, 5. und 27. Juni). Beispielsweise werden die Schauspieler Sebastian Koch und Sky Du Mont in Texten der Liebe und Leidenschaft nachspüren. Und Multitalent Ulrich Tukur sucht seine Wurzeln im Jazz und Swing der 1930er- und 1940er-Jahre und stellt das Ergebnis mit seinen Rhythmus Boys und viel Humor vor. www.siebenklang.de

Inselleuchten

Zum 17. Mal wird die Insel Marienwerder an der Leesenbrücker Schleuse (Barnim) beim Inselleuchten für drei Abende zur Kulturinsel (10. bis 12. Juli). Hier umgarnen Feen und Fabelwesen die Gäste, kann man über dem Wasser schaukeln, im Boot durch die Nacht gleiten und unterm Ahorn träumen, Musiker erleben, tanzen. Das Inselleuchten ist die Club-Variante unter den Sommerfestivals, ein Musik-Festival für Erwachsene. Die Verzauberung der alten Bäume, der historischen Schleusenanlage aus dem 19. Jahrhundert, das Spiel mit Licht und Illusionen neben den Bühnen und auf dem Wasser gehören ebenso zum Konzept wie das Programm mit Künstlern wie Marina & The Kats, dem Moka Efti Orchestra, Fools Garden oder der Band „Frollein Smilla“. www.inselleuchten.de

Bebersee Festival

Zum 18. Bebersee Festival (11. bis 19. Juli) treffen sich international renommierte Solisten in der Schorfheide, um auf dem ehemaligen Militärflughafen Groß Dölln im Flugzeughangar klassischen Musikgenuss für jede Altersgruppe zu bieten. Das bekannte Artemis Quartett tritt zum wiederholten Mal und erstmals in neuer Besetzung auf. Die Geigerin Alina Pogostkina, inzwischen ein Stammgast des Festivals, wird ebenso zu hören sein wie Markus Groh (Klavier), Franziska Hölscher (Violine) und Gregor Sigl (Viola). Geehrt wird Jubilar Ludwig van Beethoven mit einigen seiner bekannten sowie neu zu entdeckenden Werke. www.bebersee.de

Festival für Freunde

Ein breites Spektrum an Tanz, Performance, Theater, Musik, Wissenschaftsdarstellungen, Installationen, Ausstellungen sowie Workshops ist beim Festival für Freunde vom 30. Juli bis 2. August in Dahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) zu erleben. Mit der Reihe „Ausbau Ost“ stellen sich gezielt Brandenburger Produktionen vor. Ob kulinarische Schmankerl, sommerliches Sonnen und Plantschen: Das Festival ist nicht zuletzt wegen seines entspannten und familiären Ambientes beliebt. Der Hof Dahnsdorf bietet einen außergewöhnlichen Rahmen für den Kunstgenuss. www.festivalfuerfreunde.de

Unidram

Klangmaschinen und Theaterminiaturen, Lichtinstallationen und Akrobatik: Das Internationale Theaterfestival Potsdam „Unidram“ (3. bis 7. November) präsentiert einen Mix unterschiedlichster visueller Theaterformen. 100 junge, experimentierfreudige Künstler zeigen Inszenierungen, die Genregrenzen überschreiten und aus dem Zusammenspiel verschiedener Theaterformen neue Bilder- und Theaterwelten entstehen lassen. www.unidram.de

Transvocale

Mit dem Besten, was die Szene der Weltmusik und des Chansons zu bieten hat, lockt die 17. Transvocale (19. bis 21. November) wieder an die Oder. Das Kleist Forum in Frankfurt (Oder) und das Kulturhaus Smok in Słubice sollen sich in einen Schmelztiegel der Kulturen verwandeln. Musiker aus Polen und Deutschland gestalten den Eröffnungsabend im Kleist Forum. Der zweite Festivaltag steht ganz im Zeichen Polens und seiner Musik. Zum Abschluss geht es musikalisch um die Welt: Zu hören sein wird Musik aus Südafrika, Estland, Kanada, Deutschland und Polen. Für Nachschwärmer gibt es nach jedem Festivaltag Aftershowkonzerte mit Open Stage. www.transvocale.eu

Das gesamte Programm der Kulturfeste 2020 ist im Internet unter www.kulturfeste.de abrufbar.