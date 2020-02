Ministerpräsident Woidke So will Brandenburg die neue „Gewinner-Region“ werden

Potsdam. Während die Regierungsbildung in Thüringen zu einer politischen Krise geführt hat, regiert die im November vergangenen Jahres gebildete Koalition zwischen SPD, CDU und Grünen in Brandenburg geräuschlos. Mit den Ansiedlungen des E-Auto-Produzenten Tesla und des Chemiekonzerns BASF konnte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) auch überregional beachtete Erfolge für die Wirtschaft erringen. Im Interview mit der Berliner Morgenpost spricht Woidke über Tesla, die Zusammenarbeit mit Berlin und den Ausbau der Verkehrswege in Brandenburg.

Herr Woidke, Sie haben die Wahl gewonnen und zügig eine Jamaika-Koalition geschmiedet, Tesla baut eine Gigafactory, BASF eine Batteriefabrik, im vergangenen Jahr wurden acht Brandenburger Lotto-Millionär. Was ist hier eigentlich los?

Dietmar Woidke: Die Arbeit der letzten Jahre zahlt sich aus. Wir haben der Wirtschaft gezielt deutlich gemacht, dass wir das Bundesland sind, das große Industrieansiedlungen und mittelständische Unternehmen mit erneuerbarer Energie versorgen kann. Das hilft. Es hat ein paar Jahre gedauert, aber die jetzigen Ansiedlungen sind eng damit verbunden. Das zeigt die Zukunftsfähigkeit des Landes. Wir wollen Gewinner-Region der 20er-Jahre werden und sein. Alles, was es dafür braucht, haben wir in Brandenburg. Und natürlich müssen wir dafür weiter hart arbeiten.

Jahrelang wurde bemängelt, dass viele Regionen in Brandenburg sich abgehängt fühlen und von der allgemeinen Entwicklung abgekoppelt. Jetzt kündigen sich große Ansiedlungen mit Tausenden neuen Arbeitsplätzen an. Müssten sich die Brandenburger nicht freudestrahlend in den Armen liegen, statt schon wieder Bäume zu besetzen oder gegen Tesla zu klagen?

Der Brandenburger ist nicht für eine übertriebene Emotionalität bekannt, sondern für große Zurückhaltung. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Brandenburger stolz sind über das, was sich im Land tut. Wir sind aktuell in Gesprächen mit Industrieunternehmen über weitere Ansiedlungen. Der Brandenburger wartet erst einmal ab, was wirklich auf die Platte kommt. Er freut sich, wenn die letzte Schraube sitzt. Ankündigungen hat es in der Vergangenheit genug gegeben.

Tesla hat einen ehrgeizigen Zeitplan. Gerät das Vorhaben durch den Widerstand in Gefahr?

Wir sind da unaufgeregt. Das Oberverwaltungsgericht hat am Donnerstag entschieden, dass die Rodungen weiter gehen können. Der Zeitplan kann eingehalten werden. Ich danke allen, die daran sehr kollegial mitarbeiten. Und das zuständige Landesumweltamt macht eine hervorragende Arbeit. Ich hoffe sehr, dass das Signal, dass dieses Ansiedlungsvorhaben nicht nur für Brandenburg, sondern für ganz Deutschland aussendet, nicht durch übertriebene Bedenken gefährdet wird. Deutschland muss auch in Zukunft eine starke Industrienation bleiben.

Brandenburg galt lange als verschlafen, ohne eigenes Profil. Jetzt hat es mit Tesla und BASF zwei Ansiedlungen, die es so woanders nicht gibt. Was hat sich geändert?

Wir haben einige Dinge, die andere nicht haben. Es ist natürlich ein Riesenvorteil, dass wir Berlin in unserer Mitte haben. Berlin ist eine attraktive Metropole. Wir profitieren davon und Berlin profitiert von uns. Dazu kommt, dass wir eine wunderbare Naturlandschaft mit viel Wald und Seen haben. Es gibt die Möglichkeit, Unternehmen mit erneuerbarer Energie zu versorgen. Dieser Mix macht uns sehr zukunftsfähig. Ich stelle seit Längerem fest, dass jedes große Industrieunternehmen Wert darauf legt, möglichst klimaneutral zu produzieren. Diese klimafreundliche Produktion hängt gerade bei Unternehmen, die viel Energie verbrauchen mit dem Anteil erneuerbarer Energien zusammen. Wir haben in Brandenburg pro Kopf die höchste Produktion an erneuerbaren Energien. Das zahlt sich aus, diesen Weg wollen wir weitergehen.

Aber auch dagegen richtet sich immer stärkerer Widerstand?

Bei der Ausweisung der Gebiete für Wind- und Solarenergie sollen aber die betroffenen Orte besser mitentscheiden können und die Bürger finanzielle Vorteile haben. Bisher ist es genau umgekehrt: Sie haben die Riesenanlagen vor der Haustüre und zahlen die höchsten Strompreise. Das darf nicht mehr sein. Ich will Dezentralisierung und Demokratisierung bei der Energiewende. Sonst fährt sie gegen die Wand.

Sollte das alles so kommen, wie geplant, dann entstehen zusammen mit dem BER Tausende Arbeitsplätze. Experten rechnen mit einer großen Sogwirkung, aber schon jetzt knirscht es an vielen Stellen. Wie will Brandenburg die notwendige Infrastruktur rechtzeitig bereitstellen?

Ich denke schon, dass wir gut vorankommen. Es geht ja auch darum, genug Geld für Investitionen bereitzustellen. Deshalb haben wir im vergangenen Jahr den Zukunftsinvestitionsfonds aufgelegt. Eine Milliarde Euro, die in den nächsten zehn Jahren auch für die Begleitung solcher großen Industrieansiedlungen vorgesehen sind. Es ist richtig, dass diese Investitionen kreditfinanziert sind, aber ich bin mir sicher, dass das Geld sehr schnell wieder in den Landeshaushalt zurückfließen wird. Es kann ja nicht sein, dass wir der Prignitz sagen, wir können bei euch keine Straßen sanieren, weil wir das Geld für Tesla in Grünheide brauchen.

Dank der konjunkturellen Lage mangelt es nicht an Geld, Planungen gibt es auch genug, aber der Politik wird oft zu Recht vorgeworfen, dass es an der Umsetzung hapert. Es fehlen Gleise, Straßen, öffentlicher Nahverkehr. Warum dauert das so lange?

Es tut sich nicht genug. Das ist richtig. Ich bin vollkommen unzufrieden mit der Bundesregierung, was die Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung betrifft. In den 1990er-Jahren gab es in Ost-Deutschland ein Investitionsbeschleunigungsgesetz. Das hat dazu geführt, dass Autobahnen und Zugverbindungen deutlich schneller gebaut werden konnten. Das ist irgendwann ausgelaufen, aber wir brauchen heute in Deutschland genau das: eine Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung.

Was heißt das konkret?

Wenn ich für den Bau eines zweiten Gleises zwischen Lübbenau und Cottbus – etwas mehr als 20 Kilometer – vom Beginn der Planung bis zur Realisierung fast 15 Jahre brauche, ist das nicht nur ärgerlich, sondern auch die Dynamik der Entwicklung wird behindert. Das führt zu riesigen Problemen, sei es beim Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, beim Zugverkehr, beim Klimaschutz oder bei der Ansiedlung neuer Unternehmen. Die Menschen im Land verstehen es nicht mehr. Das muss sich ändern.

Gehört zur Beschleunigung auch, dass man das teilweise absurde Gerangel zwischen Berlin und Brandenburg lassen sollte?

Ja. Wir sind nicht immer einer Meinung, ziehen aber am Ende an einem Strang. Ich arbeite gut mit Michael Müller zusammen. Berlin ist stark, wenn Brandenburg stark ist und Brandenburg, wenn Berlin stark ist. Wir müssen uns mit Berlin eng abstimmen. Aber wir kooperieren derzeit schon so eng wie nie zuvor.

Aber es hakt vielerorts im Detail. Falkensee und Spandau sind zum Beispiel eng zusammengewachsen, aber seit Jahren streitet man darüber, ob die S-Bahn verlängert wird, oder der Regionalexpress fahren soll. Das verstehen die Menschen nicht mehr.

Da hängen immer sehr verschiedene Fragen dran. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Das ist in Ordnung so. Aber wir haben mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg gerade im Verkehr eine Verzahnung, wie es sie in ganz Deutschland nicht gibt. Was gemeinsame Projekte angeht, sind wir in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich gewesen. So investieren Berlin und Brandenburg gemeinsam 100 Millionen Euro in den Ausbau der Bahnverbindung nach Stettin. Das mussten wir machen, weil der Bund nicht aus den Puschen kam. Jetzt wird dort endlich gebaut.

Rund um die Tesla-Entscheidung gab es einen skurrilen Streit darüber, wer welchen Anteil daran hat. Gerade da funktioniert es noch nicht so, oder?

Ich habe darüber mit niemandem gestritten. Zweifellos hat der Name „Berlin“ geholfen, damit Tesla nach Brandenburg kommt. Wenn hier irgendjemand seine Eitelkeiten befriedigen will, dann soll er – oder sie – es eben machen. Hauptsache es klappt am Ende. Was mir wichtig ist: Ich bin mit einer gemeinsamen Wirtschaftsförderung klar einverstanden, aber das muss dann auch für ganz Brandenburg gelten. Die Berliner Politik muss erkennen, dass Brandenburg nicht am Autobahnring aufhört.

Wenn man sich die politischen Turbulenzen ansieht, die derzeit Deutschland erschüttern, dann lief die Bildung der Koalition zwischen SPD, CDU und Grünen in Brandenburg nahezu harmonisch. Warum hat hier geklappt, was andernorts zu Verwüstungen und Rücktritten geführt hat?

Ich beurteile nicht, was andere machen. Unsere Stärke hier in Brandenburg ist, dass hier Leute zusammenarbeiten, die etwas gemeinsam erreichen wollen und gerne zusammenarbeiten. Das betrifft alle drei Partner. Die größte Herausforderung nach der Wahl im September war, Vertrauen zu schaffen. Das ist schnell gelungen. Eine Koalition funktioniert nicht, wenn man nur an sich selber denkt. Man muss auch darüber nachdenken, was man zumuten kann und was nicht. Ich bin da für die nächsten Jahre optimistisch.

Dennoch geschehen merkwürdige Dinge. Vertreter Ihres Koalitionspartners CDU haben in Velten zusammen mit AfD und NPD für mehr Abschottung gestimmt. Können Sie das erklären?

Es steht mir nicht zu, einzelne CDU- Stadtverordnete zu bewerten …

… Belastet das die Koalition?

Für unsere Koalition ist Grundlage, dass die CDU Brandenburg einen klaren Abgrenzungsbeschluss zur AfD gab. Das ist für mich und für die Grünen Geschäftsgrundlage. Ich habe keinen Zweifel, dass sich die Brandenburger CDU daran aus innerer Überzeugung hält. Aber die Bundes-CDU steht mit der Gleichsetzung von AfD und Linke vor einem erheblichen Problem. Ich hoffe, dass das aufhört. Das ist in keiner Art und Weise gerechtfertigt, so viel Kritik man auch an der Linkspartei haben kann. Ich hoffe, dass sich die CDU ihrer staatspolitischen Verantwortung in Thüringen bewusst wird.

Zur SPD: Vielen in der Partei gilt Franziska Giffey als Hoffnungsträgerin. Bedauern Sie eigentlich, dass Giffey als Brandenburger Landeskind zunächst in die Bundesregierung entschwunden ist und jetzt möglicherweise in Berlin eine wichtige Rolle übernimmt?

Unser Brandenburger Landeskind war ja auch Bürgermeisterin in Neukölln und ein anderes ist Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern. Franziska Giffey leistet sehr gute fachliche Arbeit im Familienministerium. Sie verbindet gute Politik mit großer Herzlichkeit. Das gibt es nicht so oft und kommt sehr gut an.

Wird sie auch Regierende Bürgermeisterin?

Das wird in Berlin entschieden.