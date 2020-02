Tesla (Grünheide): Zwei Gegnerinnen lösen Polizeieinsatz in Waldstück aus

Zwei Frauen sind im Waldstück bei Grünheide auf Bäume geklettert. Sie wollen den Bau des Tesla-Werkes verhindern. Die Polizei rückte an.

Grünheide/Berlin. Zwei Gegnerinnen des in Brandenburg geplanten Tesla-Werks haben am Montag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach eigenen Angaben hatten die beiden Frauen am Sonntag das Waldstück betreten, das für den Fabrikbau gerodet werden soll. Das Betreten des Geländes ist verboten. Die Tesla-Gegnerinnen nennen sich "Baumpirat*innen".

Laut Ordnungsamt Grünheide ist der Leiter der Behörde zum Waldstück gefahren, um die Lage zu klären. Da die beiden Frauen sich weigerten, das Gelände zu verlassen, rückte die Polizei an, um die Verbotsverfügung durchzusetzen. Wie ein Polizeisprecher der Berliner Morgenpost sagte, haben die Aktivistinnen eine Plattform zwischen mehreren Bäumen errichtet. Spezialkräfte für den Einsatz in der Höhe seien von der Polizei hinzugezogen worden. Ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera kreist über dem Rodungsgelände. Eine Umweltschützerin sei inzwischen von einem Baum heruntergeklettert, wie ein Polizeisprecher sagte.

Zuvor war die Rodung gestoppt worden. Die Brandenburger Landesregierung zeigte sich trotz des vorläufigen Stopps optimistisch, dass die Rodung auf dem Gelände der geplanten Fabrik weitergehen kann. "Wir lassen uns davon erst mal nicht unter Druck setzen, wir sind auch in enger Abstimmung mit Tesla", sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Montag in Potsdam.

Er sei davon überzeugt, dass die Behörden "einen guten Job" gemacht hätten und das Oberverwaltungsgericht (OVG) dies anerkennen werde. Andernfalls werde geprüft, ob der Wald auch gerodet werden könne, nachdem die Vegetationsperiode schon begonnen habe.

Tesla in Grünheide: OVG Berlin-Brandenburg stoppte Rodung

Das OVG Berlin-Brandenburg hatte die Rodung von zunächst rund 90 Hektar des Geländes am vergangenen Wochenende gestoppt (OVG 11 S 8.20), nachdem der Umweltverband Grüne Liga Brandenburg Beschwerde eingelegt hatte. Die Grüne Liga hält die Rodung für rechtswidrig, weil die Fabrik noch nicht abschließend genehmigt ist. Bis zu diesem Dienstag sind Einwendungen beim Gericht möglich.

Christian Gräff, wirtschaftspolitischer Sprecher der Berliner CDU-Fraktion, erklärte am Montag zum vorübergehenden Rodungsstopp: „Ausgerechnet die Grüne Liga stemmt sich gegen ein milliardenschweres grünes Zukunftsprojekt. Der Stopp der Rodungsarbeiten ist ein empfindlicher Rückschlag für das Giga-Projekt Teslas, für die automobile Zukunft und leider auch für den Wirtschaftsstandort Berlin-Brandenburg."

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, kritisierte überzogene Hürden. „Der Fall Tesla ist symptomatisch für eine überbordende, ineffiziente und selbstgefällige Bürokratie, die immer häufiger eine Bremse für Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ist“, sagte Fratzscher dem „Handelsblatt“. „Nicht nur Tesla, sondern viele deutsche Unternehmen klagen seit langem über zu hohe Hürden für Investitionsprojekte.“

Der Vorsitzende der Grünen Liga Brandenburg, Heinz-Herwig Mascher, versicherte: „Wir wollen aber Tesla nicht verhindern.“ Allerdings sollte das Unternehmen nicht anders als andere behandelt werden. Steinbach wies zurück, dass es eine Sonderbehandlung für Tesla gebe. „Genehmigt werden wird nur das, was (...) den Spielregeln entspricht.“

Ab Juli 2021 will Tesla die Produktion in Grünheide (Kreis Oder-Spree) bei Berlin starten und 500.000 Fahrzeuge im Jahr vom Band laufen lassen. Bisher war geplant, dass das Waldstück möglichst bis Ende Februar gerodet werden soll.

