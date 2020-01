Coronavirus: In Potsdam gibt es einen Verdachtsfall.

In Potsdam ist eine Person mit dem Verdacht auf das Corona-Virus in das städtische Klinikum Ernst von Bergmann eingeliefert worden.

Neuer Verdachtsfall Bericht: Coronavirus-Verdachtsfall in Potsdam gemeldet

Potsdam. In Potsdam ist eine Person mit dem Verdacht auf das Corona-Virus in das städtische Klinikum Ernst von Bergmann eingeliefert worden. Das berichtet am Mittwochabend der RBB und beruft sich auf Stadtsprecher Jan Brunzlow. Im Krankenhaus soll demnach nun ein Schnelltest erfolgen.

In Deutschland gibt es laut dem Robert-Koch-Institut bislang vier bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Sie hatten sich bei einer Schulung ihres Arbeitgebers im oberbayerischen Gauting nahe München angesteckt. Die Lufthansa streicht alle Flüge von und nach China. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rief dazu auf, wachsam zu sein. Grund für übertriebene Sorgen bestehe nicht.

In Berlin bestätigten sich zuletzt zwei Verdachtsfälle nicht.