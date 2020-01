Strausberg (Brandenburg): Kleinflugzeug abgestürzt - Zwei Tote

Ein Kleinflugzeug ist auf dem Flugplatz in Strausberg abgestürzt. Bei dem Unglück sind zwei Menschen gestorben. Die Polizei ermittelt.

Strausberg. Auf dem Flugplatz in Strausberg (Landkreis Märkisch-Oderland) östlich von Berlin ist am Donnerstag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Zwei Menschen kamen bei dem Absturz des Tiefdeckers ums Leben. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstag.

Weitere Menschen wurden seinen Angaben zufolge bei dem Flugzeugabsturz nicht verletzt. Warum das Flugzeug abstürzte, blieb zunächst unklar. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Ost nahm die Ermittlungen zum Verdacht der fahrlässigen Tötung auf, wie es weiter hieß.

Die Maschine war bei der Landung auf dem Flugplatz am Donnerstag am Mittag senkrecht zu Boden gestürzt, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Ost sagte. Der Absturz habe sich gegen 12.45 Uhr ereignet. m Boden sei das Ultraleichtflugzeug vollständig ausgebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Auf der Mitte des Flugplatzes blieb ein schwarz gefärbter Haufen zurück.

Sie war nach Angaben des Sprechers mit 20 Feuerwehrleuten vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber wurde eingesetzt. Zunächst hatte die „Märkische Oderzeitung“ von dem Absturz berichtet.

Dort hieß es, Kriminaltechniker würden vor Ort Spuren sichern. Auffällig sei demnach, dass sich der Propeller des einmotorigen Kleinflugzeugs beim Aufprall nicht in die Grasnarbe gewühlt habe. Daraus könne man schließen, dass das Triebwerk zum Zeitpunkt des Absturzes stand.

Laut Homepage des Flugplatzes Strausberg gehört er mit mehr als 40.000 Flugbewegungen zu den großen Flugplätzen im Osten Deutschlands.

Zuletzt vor einem Jahr Absturz eines Kleinflugzeugs in Strausberg

Zuletzt war vor fast genau einem Jahr ein in Strausberg gestartetes Kleinflugzeug über einem Feld bei Oberbarnim (Landkreis Märkisch-Oderland) abgestürzt. Ein 64 Jahre alter Mann aus Sachsen-Anhalt und ein 55-Jähriger kamen bei dem Absturz am 12. Januar 2019 ums Leben.

Ultraleichtflugzeuge sind sehr kleine und sehr leichte Flugzeuge für maximal zwei Personen, die - im Gegensatz zu Segelfliegern - von einem Motor angetrieben werden. Inklusive Treibstoff, Besatzung und Gepäck dürfen sie höchstens 450 Kilo wiegen. Darüber hinaus müssen sie mindestens eine Fluggeschwindigkeit von 65 km/h erreichen.