Eberswalde: Mädchen zwei Jahre ohne Tageslicht isoliert - Staatsanwaltschaft ermittelt

In Eberswalde soll eine Fünfjährige zwei Jahre lang in einer Wohnung eingesperrt gewesen sein. Nun wird die Staatsanwaltschaft aktiv.

Eberswalde. Ein vernachlässigtes fünfjähriges Mädchen ist in Eberswalde in Brandenburg in die Obhut der Behörden gekommen. Das Mädchen sei im Krankenhaus gewesen, habe es aber schon wieder verlassen können, sagte der Landrat des Kreises Barnim, Daniel Kurth (SPD), am Montag bei einer Pressekonferenz.

Er habe feststellen müssen, „dass das Kind nicht die Fürsorge und Pflege und Liebe seiner Eltern bekommen hat“, die es gebraucht hätte. Es befinde sich nun in sicherer Obhut. Seine beiden Geschwister seien zeitgleich in Sicherheit gekommen. Bei ihnen gebe es keine Hinweise auf derartige Vernachlässigung wie bei dem Mädchen, sagte Sozialdezernentin Yvonne Dankert.

Verwahrlostes Mädchen in Eberswalde: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Misshandlung

Nach einem Bericht der „Märkischen Oderzeitung“ soll das Mädchen jahrelang ohne Tageslicht in einer Wohnung gehaust haben. „Das können wir nicht bestätigen“, sagte Landrat Daniel Kurth. Der endgültige Bericht des Krankenhauses stehe aus. Das Kind sei unter Mitwirkung des Jugendamtes in der Weihnachtszeit in ein Klinikum in Bernau eingeliefert worden. Das Mädchen habe einen völlig verwahrlosten Eindruck gemacht und sei geistig stark zurückgeblieben, schreibt die Zeitung mit Verweis auf eine Quelle aus dem Krankenhaus.

Ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft in Frankfurt/Oder sagte am Montagmorgen auf Anfrage der Berliner Morgenpost, man habe aus der Presse von dem Fall erfahren und daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs der Misshandlung von Schutzbefohlenen gegen Unbekannt eingeleitet.

Anstieg der Fälle von Kindeswohlgefährdung

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes von November 2019 waren in Deutschland zuletzt mehr Kinder von Gewalt oder Vernachlässigung bedroht. 2018 stellten die Jugendämter bei rund 50.400 Minderjährigen eine Kindeswohlgefährdung fest. Dies bedeutet einen Anstieg der Fälle um zehn Prozent gegenüber 2017. Auch in Berlin steigt die Zahl der Verfahren wegen Kindeswohlgefährdung.

Im Zusammenhang mit der gestiegenen Kindeswohlgefährdung wurden laut der Statistik des Bundesamts auch mehr Minderjährige in Obhut genommen. In 6200 Fällen geschah dies aufgrund von Misshandlungen, in 6000 Fällen wegen Vernachlässigungen und in 840 Fällen aufgrund von sexueller Gewalt.

Verwahrlostes Mädchen in Eberswalde gefunden - lesen Sie hier den Bericht der MOZ