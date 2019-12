Abschied von Brandenburgs Polizeipräsident Mörke

Innenminister Michael Stübgen schickt Brandenburgs Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke in den Ruhestand. Dessen Verdienste sind groß.

Potsdam. Das Geschenk seines Polizeipräsidiums – die Replik eines Jagdgewehrs von 1792 als Dekoration für das private Jagdzimmer – kommt nicht von ungefähr. Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke gilt als passionierter Jäger, nimmt in seiner begrenzten Freizeit gern mal einen Rehbock im Löwenberger Land ins Visier.

Dass er sich künftig vor allem der „viel zu vielen Wildschweine“ annehmen solle, darum bat ihn am Mittwoch Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU), als er den 65-Jährigen in Potsdam nach 44 Dienstjahren im öffentlichen Dienst offiziell in den Ruhestand schickte.

Mörkes größter Erfolg: Die gute Zusammenarbeit mit Polen

Die Gästeschar, die sich dazu im Festsaal des Landespolizeipräsidiums einfand, war groß, prominent und mit dem Botschafter der Republik Polen, Andrzej Przylebski, auch bezeichnend besetzt. Seit Beginn seiner Amtszeit als Polizeipräsident 2015 baute Mörke nämlich die Zusammenarbeit mit den polnischen Kollegen aus.

Der Erfolg spiegelt sich seither in deutlich sinkenden Fallzahlen im Bereich der Grenzkriminalität wider. Nicht zuletzt wegen der zahlreichen Gespräche, die Mörke vielfach persönlich mit den polnischen Entscheidungsträgern führte, habe sich die Kooperation wesentlich verbessert, betont Przylebski.

„In der politischen Welt mag es zwischen Polen und Deutschland Spannungen geben. Die Arbeit zwischen der Polizei in Polen und Brandenburg funktioniert aber wunderbar, geht in die richtige Richtung.“ Was auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zu honorieren weiß: „Noch vor zehn Jahren waren diese grenzüberschreitenden Aktionen mit der polnischen Polizei nicht vorstellbar.“

Innenminister Stübgen fordert neue Polizei-Infrastruktur

Die Brandenburger Polizei, die kommissarisch vorerst Mörkes Vize Roger Höppner führen wird, sei heute sehr gut aufgestellt, erklärt Woidke. Nicht bei jeder Amtsübergabe des Innenministers sei das der Fall gewesen. Gut organisiert, engagiert und personell besser ausgestattet, so bewerte er heute die Lage der Brandenburger Polizei.

Dass die vor neuen Herausforderungen stehe, bekräftigt auch Stübgen. „Die Sicherheitslage hat sich stark verändert, neue Formen der Kriminalität sind entstanden.“ Auf diese müsse mit einer Neuausrichtung der polizeilichen Infrastruktur reagiert, eine IT-Informationsarchitektur aufgebaut werden.

Maskenmann-Fall brachte Polizei 2012 negative Schlagzeilen

Als Mörke vor knapp fünf Jahren die Geschäfte übernahm, habe sich das Bild weitaus schwieriger dargestellt. Hinzu kam, dass die Besetzung Mörke zuerst kontrovers diskutiert wurde. Vorgänger Arne Feuring hatte mit einer umstrittenen Kriminalstatistik, die rein rechnerisch eine zu geringe Zahl von Straftaten aufzeigte, für einen Skandal gesorgt.

Mörke war immerhin Feurings Stellvertreter, distanzierte sich allerdings von der „falschen“ Statistik, machte sich stark dafür, die Straftaten nach bundeseinheitlichen Regeln zu erfassen. Auch die damaligen Ermittlungen im sogenannten Maskenmann-Fall um die Entführung eines Bankers am Storkower See 2012 hatten der Brandenburger Polizeiführung Negativschlagzeilen eingebracht.

Feuring war vorgeworfen worden, sich in die Ermittlungen eingemischt zu haben. Einige Beamte der „Soko Imker“ beklagten, unter Druck gesetzt worden zu sein, nur einseitig ermittelt haben zu dürfen. Mörke als Leiter des Führungsstabs geriet unter Beschuss.

Polizeireform sorgte für Probleme

Vor ein weitaus größeres Problem stellten den gebürtigen Mecklenburger, seit den 70er-Jahren im Polizeidienst, aber die Folgen der Polizeireform: Wegen der Sparmaßnahmen mangelte es der Polizei an Personal, die Rückstufung vieler Führungskräfte führte zu Frust und hohem Krankheitsstand unter den Beamten. Was Mörke in seinem Elan aber nicht bremste.

„Direkt nach seiner Amtsübernahme setzte er sich in den Dienstwagen und fuhr die Direktionen ab, suchte das Gespräch mit den Betroffenen“, berichtet Höppner. Mit 2500 Polizeibediensteten habe Mörke bei insgesamt 81 Reisen debattiert, Vorschläge gehört, neue Leitziele vereinbart. „Er wollte sich das Vertrauen seiner Leute zurückholen.“

Das scheint gelungen: Die Luft in Polizeikreisen wirkt gereinigt, auch weil die Landesregierung seit geraumer Zeit umsteuert, die Personalzahl wieder verstärkt, die Besoldung erhöht wurde. Nicht alle Probleme sind jedoch gelöst.

Mörke zeigte klare Kante gegen Rechts

Bei der Frage nach möglichen rechtsradikalen Tendenzen innerhalb der Polizei will Höppner Mörkes Erbe antreten. Der habe beim Neonaziskandal 2015 in der Uckermark, in den Polizeibeamte involviert waren, klar Kante gegen Rechts gezeigt und Position bezogen. Am offenen Wort hält Mörke auch bei seiner Abschiedsrede fest.

Zur Zeit des Mauerfalls war er Chef des Volkspolizeikreisamts in Nauen. Damit war er nicht nur für die Kriminal-, Schutz- und Verkehrspolizei verantwortlich, sondern auch für die Abteilung K1. Bekannt als politische Polizei innerhalb der Volkspolizei soll diese mit geheimdienstlichen Mitteln gearbeitet haben, eng mit der Stasi verflochten gewesen sein.

Mörke stand bei Friedlicher Revolution auf anderer Seite

Mit der Ernennung Mörkes verband 2015 nicht jeder damalige Oppositionspolitiker einen Neuanfang. Nicht zuletzt jene dürfte der scheidende Polizeipräsident mit seinen ersten Dankesworten überrascht haben. Denn die richtete er an „diejenigen, die die Friedliche Revolution gemacht haben, die den Mut hatten, sich den Mächtigen gegenüberzustellen“, spricht Mörke von der Wende und der neuen Zeit.

„Denn ich, das ist die Wahrheit, stand bis zum 7. Oktober auf eben der anderen Seite.“ Es seien die Revolutionäre gewesen, die es möglich gemacht hätten, dass er und seine Familie heute in einem geeinten Deutschland in Freiheit leben könnten.