Schloss Königs Wusterhausen: Jagen, Trinken, Pfeiferauchen

Denkt man an die Herrschaftshäuser der Preußenmonarchen, fallen einem am ehesten die Potsdamer Prachtbauten ein – von Schloss Sanssouci bis zum Neuen Palais. Tatsächlich wurde die heutige Brandenburgische Landeshauptstadt erst mit Friedrich dem Großen (1712–1786) als Sitz der Könige und Fürsten bedeutend. Seine Vorgänger bevorzugten andere Residenzen – mitunter kleiner, einfacher.

Friedrichs Vater, Friedrich Wilhelm I. (1688–1740), später als „Soldatenkönig“ bekannt geworden, hielt nichts von Prunk. Seine Sparsamkeit ging in die Annalen ein, ebenso wie sein im Beinamen verewigter Hang zum Militarismus. Er gründete die „Langen Kerls“, ein Regiment mit besonders großgewachsenen Soldaten. Erstaunlich: Trotz seines militärischen Gebarens führte der „Soldatenkönig“ selbst nie Krieg.

Zu seinem bescheidenen Gemüt passte auch eine bescheidene Residenz: Während der Herbstmonate wohnte Friedrich Wilhelm I. in Schloss Königs Wusterhausen. In dem Gebäude ist seit 2000 ein Museum untergebracht, das sich mit dem Leben seines bekanntesten Bewohners auseinandersetzt. Im kommenden Jahr feiert die Institution 20-jähriges Bestehen.

Das Schloss geriet im Laufe der Geschichte in Vergessenheit

Das Schloss geht auf eine ehemalige Burganlage zurück. Seine endgültige Form bekam es während der Renaissance. Es entspricht dem Typ des „Festen Hauses“, quadratisch im Grundriss mit charakteristischen Giebelfronten und steilen Satteldächern. Bis ins Obergeschoss wurden Feldsteine verwendet. Das Treppenhaus mit seinen „schiefen“ Fernstern befindet sich in einem Turm, von dem aus man auf die Kreuzkirche schauen kann.

„Früher umgab ein Wassergraben das Schloss, der existiert aber seit Mitte des 19. Jahrhunderts nicht mehr“, sagt ­Margrit Schulze, Leiterin des Schlossmuseums. Äußerlich hat sich das Haus über die Jahrhunderte kaum verändert. Der Schlossgarten gehörte neben Charlottenburg zu den frühesten französischen Barockgärten der Region Berlin-Brandenburg. Die barocke Grundstruktur ist wiederhergestellt und bildet mit den Resten der Gestaltung des 19. und 20. Jahrhunderts eine Einheit.

„Es gibt keine Inventarlisten. Wir sind also nicht sicher, wie das Schloss einst möbliert war.“ Die historischen Lücken sind auch Folge von Phasen, in denen das Schloss vergessen war. Friedrich Wilhelms zweitältester Sohn August Wilhelm übernahm das Schloss, wusste allerdings damit nichts anzufangen. „Im Obergeschoss hängt ein Gemälde von Wilhelm Barth, das den Zustand von Schloss und Garten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts dokumentiert. Der Park ist verwildert, das Schloss ist zugewachsen“, so die Museums­leiterin.

1927 wurde das Schloss zum Museum

Eine Renaissance erlebte das Schloss im 19. Jahrhundert unter Friedrich Wilhelm IV. und Wilhelm I., der den Bau restaurieren und im Geschmack der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts neu einrichten ließ. In der Umgebung fanden von 1863 bis 1913 wieder regelmäßig Hofjagden statt. Auch Wilhelm II. nutzte das Schloss.

Im Inneren finden sich Spuren dieser Ära. Was nicht Original ist, stammt aus dieser Zeit, etwa Schnitzereien im Festsaal, die Jacob Paul von Gundling (1673–1731) zeigen. Der Gelehrte wurde vom „Soldatenkönig“ ebenso geschätzt wie verspottet. Die Schnitzereien am Mittelpfeiler zeigen ihn als gedemütigten Narren, der betrunken gemacht und von Bären traktiert wird. „Im Festsaal feierte der König mit seinen Offizieren rauschende Feste. Der Fußboden ist nach einem Originalbefund aus Tonplatten im Rosenspitzmuster rekonstruiert“, sagt Schulze.

1927 wurde das Schloss als Museum geöffnet. Durch Kriegseinwirkung beschädigt, war es von 1945 bis 1947 Sitz der sowjetischen Militäradministration. Anschließend wurde eine Berufsschule dort untergebracht, bevor eine russische Nachrichteneinheit bis 1965 das Schloss nutzte. Nach deren Auszug hatte der Rat des Kreises dort seinen Verwaltungssitz. In den 90er-Jahren folgte nach der Rückgabe an die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten eine umfassende Restaurierung.

Bilder und viele Jagdtrophäen an den Flurwänden

„Wir widmen uns vor allem dem Leben von Friedrich Wilhelm I.“, so Schulze. Im Hochparterre liegen die einstigen Gemächer des Preußenkönigs sowie seiner Gemahlin Sophie Dorothea, einer geborenen Prinzessin von Hannover. Einzelne Einrichtungsstücke befinden sich in den Räumen mit hohen Decken: Sitzmöbel, Tische, manch dekoratives, manch skurriles Objekt, wie etwa das in einen Baumstumpf eingewachsene Geweih.

Das Gros der Exponate sind Bilder. Sie zeigen den „Soldatenkönig“ nebst Familie. „Aber Friedrich Wilhelm I. hat auch selbst gemalt. 38 seiner Bilder werden im Schloss gezeigt“, sagt Schulze. „Mit dem Malen fing er spät an, auch um sich von seinen Leiden abzulenken.“

In den Jahren davor ging Friedrich Wilhelm I. häufig auf die Jagd. Die Trophäen an den Flurwänden im Obergeschoss stammen aus der Sammlung Kaiser Wilhelms I. und Kaiser Wilhelms II. Zudem traf er sich mit seinen Generälen zum Pfeiferauchen, bekannt wurde das Tabakskollegium durch ein Gemälde von Georg Lisiewski. „Friedrich Wilhelm I. war ein absolutistischer Herrscher. Im Tabakskollegium von Wusterhausen wollte er sich aber als Gleicher unter Gleichen verstanden wissen“, sagt Margrit Schulze und führt anschließend zu einem Raum im Obergeschoss. Dort entdeckt man eine Besonderheit: die Offiziersgalerie mit 57 Porträts preußischer Militärs. Bis zu 12.000 Gäste kommen jedes Jahr nach Königs Wusterhausen zur Schloss-Visite. Und Margrit Schulze wirbt für einen Besuch: „Im Jubiläumsjahr 2020 haben wir einen dicht gefüllten Veranstaltungskalender“, sagt die Museumsleiterin.

Schloss Königs Wusterhausen, Schloßplatz 1, Königs Wusterhausen, Sbd. + So. 10–16 Uhr, ab 1.4.2020: Di.–So. 10–17.30 Uhr, Tel. 033775/21 17 00, Karten 6, erm. 5 Euro

Das besondere Exponat

Gemälde des Tabakskollegiums.

Foto: SPSG / Hans Bach, Gemeinfrei

Georg Lisiewski malte im 18. Jahrhundert dieses Gemälde, das das Tabakskollegium zeigt. An der unteren Stirnseite sitzt Friedrich Wilhelm I. Wie die anderen Herren der reinen Männerrunde hält auch er eine Pfeife in der Hand. Sein zweitältester Sohn August Wilhelm sitzt rechts von ihm, die kleinen Söhne Heinrich und Ferdinand kommen, um gute Nacht zu wünschen. Allein Friedrich II. fehlt. Der Thronfolger befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Rheinsberg und plante seine künftigen Regierungsaktivitäten.